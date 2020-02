Hier lebt der Geist von "Kill 'Em All".

Es gibt eine Band-Assoziation, die beim Hören dieses feinen Debütalbums aus Griechenland dominiert. Und das ist METALLICA. Das liegt nicht nur an Sänger Stams sehr gelungerer Hetfield-Intonation, sondern auch an der wild-ungekünstelten Herangehensweise beim Songwriting. Ich ertappe mich immer wieder "in the fire jumpend", "die lights hittend" oder den "Motorbreath" atmend (Metallica-Songtitel: 'Jump In The Fire', 'Hit The Lights' und 'Motorbreath', Anmerkung des Lektors).



SHADOWMASS addiert dazu noch eine dezente schwarzmetallische Note in Form von kurzen Blastbeat-Einlagen und rasend schnellen Strumming-Gitarren, aber im Grunde ist die Basis uralter, schneller und schnörkellos gespielter Bay-Area-Thrash. Dazu gehört natürlich auch eine selbstbewusste Lead-Gitarre, die mit Kippe im Mundwinkel jeden Song zu einem tollen Solo veredelt. Natürlich nicht mit lieblosem Jammerhaken-Gequietsche, sondern immer mit tief-melodischem Hintergrund vorgetragen, ganz im Stile eines Mustaine, Hammett, Skolnick oder Friedmann.



Jawohl, "Shadowmass" ist ein fast unverschämt unverblümtes, lebensstrotzendes und selbstbewusstes Metal-Album, das Mitte der 80er mit großer Sicherheit eine Lawine ausgelöst hätte. Heute sollten zumindest die ergrauten Veteranen, die immer noch zu "Kill 'Em All" und "Ride The Lightning" bangen, ein Ohr wagen.