World Gone Mad

2016 gab es bereits aus dem Hause SUICIDAL TENDENCIES einen ähnlichen Albumtitel, doch ich finde, dass er mehr denn je wie die Faust aufs Auge passt. Wir leben schon in verdammt bekloppten Zeiten, wenn man sich die aktuellen Geschehnisse auf Mutter Erde einmal genauer betrachtet. Trotzdem soll die Musik im Fokus liegen, die auch auf dem neusten SHAKRA-Album wieder hervorragend ausgefallen ist. Seit dem selbstbetitelten Debüt von 1998 stehen Blunier, Muster und Co. für melodischen Hardrock der gehobenen Klasse, der nicht nur über all die Jahre stetig verfeinert wurde, sondern uns bis zuletzt auch astreine Ohrwürmer und rockig-metallische Leckerbissen zu bieten hatte.

Obwohl sich die Schweizer musikalisch dem Albumnamen etwas angepasst haben, macht auch "Mad World" speziell in Sachen Hits keine Ausnahme. Denn die findet man auf "Mad World" speziell beim stampfenden und für dieses Album äußerst sinnbildlichen 'Too Much Is Not Enough', meinem persönlichen Liebling und Rausschmeißer 'When It All Falls Down' sowie der äußerst gelungenen 'New Tomorrow'-Ballade. Doch Mark Fox, der wieder einmal eine hervorragende Performance am Mikro abgibt, und Konsorten haben mit 'I Still Rock' sowie dem munteren 'Turn The Light On'-Mitschwinger auch Songs im aktuellen Repertoire, die vor Spielfreude nur so strotzen und auf der kommenden Tour, ob jetzt mit oder ohne GOTTHARD, eigentlich nicht fehlen dürfen.

Hart, energisch und mit dem Finger in der Wunde, SHAKRA hat in einer global sehr wandelbaren Zeit – gestern war alles noch gut und wertvoll, heute alles schlecht und wertlos – einen kleinen Fels in der Brandung erschaffen. Der Mensch mag keine Veränderungen, die im Jahre 2020 jedoch an der Tagesordnung liegen. "Mad World" jedoch ist jedoch SHAKRA pur, wie die Band schon vor 25 Jahren agierte, nur eben ausgeklügelter und hardrockig-melodischer. Auch wenn der eine oder andere Track lediglich den Stempel "ganz nett" bekommt, ist es doch schön, dass man sich auf manche Sachen eben doch noch verlassen kann. Danke SHAKRA und auf die nächsten 25 Jahre!