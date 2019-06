Die perfekte Musik für den anstehenden Sommer!

Wo ist die Zeit nur hin? Als ich KENNY WAYNE SHEPHERD das erste mal für mich entdeckte, galt der Amerikaner noch als einer der ungestümen Jungstars der Blues-Szene und sorgte mit seinem grandiosen Gitarrenspiel für Aufsehen. Inzwischen ist der aus Lousiana stammende Musiker bereits stolze 41 Jahre alt und geht auch auf seinen Platten inzwischen etwas ruhiger zu Werke. Weniger erfolgreich ist diese Herangehensweise jedoch keinesfalls, denn das letzte Album "Lay It On Down" kann man mit Fug und Recht als das beste seiner bisherigen Karriere bezeichnen. Keine leichte Ausgangslage also für das dieser Tage erscheinende "The Traveler", das bereits der zehnte Langspieler des Gitarreros ist und im sonnigen Los Angeles unter der Regie des Produzenten Marshall Altmann aufgenommen wurde.

Und irgendwie meint man beim Genuss der insgesamt zehn Tracks auch die Sonne Kaliforniens herauszuhören, denn "The Traveler" schreit gerade zu danach, bei warmen Temperaturen auf einer Fahrt über weite Landstraßen gehört zu werden. Ein bisschen Country, eine Prise Südstaaten-Rock und eine gehörige Portion bluesiger Schwere, das sind Zutaten derer sich Shepherd für das neue Material bedient und damit die Stimmung des Sommers blendend einfängt. Nachhören lässt sich das Ganze schon auf der Single 'Woman Like You', die gleichzeitig auch als Opener fungiert und mit ihrem beschwingten Groove einen perfekten Start in die Spielzeit markiert. In eine ähnliche Kerbe schlägt auch das hitverdächtige 'Gravity', das etwas rockiger daherkommt und mit einem großen Refrain punkten kann, während 'I Want You' deutlich sperriger aus den Boxen dröhnt und von einer feinen Bläser-Sektion nach vorne gepeitscht wird.

Neben dem starken Songwiriting überrascht Mr. Shepherd diesmal vor allem aber auch mit deutlich mehr Gesangsanteilen als in der Vergangenheit. Natürlich spielt der längjährige Sänger Noah Hunt auch weiterhin die größte Rolle hinter dem Mikro und Shepherd selbst ist, wie er auch freimütig zugibt, noch lange kein MUDDY WATERS, doch inspiriert von seinem All-Star-Nebenprojekt THE RIDES traut sich der Gitarrist mit Erfolg auch öfter gesanglich ins Scheinwerferlicht. Weniger erfolgreich präsentiert sich da leider das belanglose 'Tailwind', das etwas zu sehr im entspannten Country-Vibe verharrt und damit einiges an Potential verschenkt. Deutlich überzeugender sind da schon die beiden Coverversionen 'Turn To Stone' (JOE WALSH) und 'Mr. Soul' (BUFFALO SPRINGFLIED), denen Shepherd und seine Band eine schöne eigene Note verpassen, ohne den Geist der Originals komplett zu verleugnen, und die in der zweiten Albumhälfte noch einmal ordentlich punkten können.

Alles in allem ist "The Traveler" damit ein weiteres starkes Album aus der Feder des Amerikaners geworden, bei dem Fans von bluesigem Rock und Südstaaten-Sound bedenkenlos zuschlagen können. In meinen Augen kann der neue Silberling dabei zwar nicht ganz mit dem überragenden Vorgänger "Lay It On Down" mithalten, läuft aber nur marginal hinter dem bisher besten Album des Mannes aus Louisiana über die Ziellinie.