Schon gut gemacht, aber wirklich nicht mein Ding.

Die Franzosen von SHUFFLE präsentieren uns mit "#WontTheyFade?" ihr zweites Album, und das ist auf jeden Fall eigenständig geworden. Das Artwork ist völlig unspektakulär, und ich sage schon mal ganz deutlich: Der gemeine Metaller wird auch die Musik so empfinden.

Während die Gitarren klar im modernen alternativen Rock verortet sind, werden etliche weitere Einflüsse ebenfalls verwurstet. Im Gesang nehme ich Spuren aus Hip-Hop, Punk und Sludge wahr, instrumental wird auch im klassischen Prog-Rock der Siebziger gewildert, dazu kommen Electro-Einflüsse. Abschließend wird alles mit einem Nu Metal-Flair der Marke DEFTONES unterlegt. In der Gitarrenarbeit ist TOOL ein offensichtlicher Einfluss, auch OPETH wurden schon mal gehört, ebenso aber auch COHEED AND CAMBRIA. Ganz klar: Metal ist das hier kaum, nur die Gitarren erinnern wirklich ernsthaft an das Genre. Die phasenweise eingesetzten Sampels und sehr klinisch klingenden Drums (Computer?) sind für mich schon ziemlich fürchterlich. Ich mag moderne Prog- und Alternative-Klänge dank des Einflusses unseres Chefs Peter Kubaschk mittlerweile ja ganz gerne, aber hier bin ich weitestgehend raus. Dabei kann ich den Franzosen definitiv attestieren, dass sie ihre Sache handwerklich gut machen und auch mit Leidenschaft agieren. Nur leider geschieht das völlig an meinem Musikgeschmack vorbei.

Mit am besten finde ich überraschenderweise die Instrumentalabfahrt 'Oh, Glop D'eternitat'. Das würde ich mir jetzt natürlich auch nicht kaufen, macht aber schon Laune und könnte zum Beispiel auch als Filmsoundtrack mit seinen Soundscapes gut funktionieren. Insgesamt war ich froh, als ich mit dem Album durch war, wünsche der Band aber alles Gute - und Rezensenten, die mit ihnen wirklich etwas anfangen können.

Anspieltipps: Checkmate Fool, Oh, Glop D'eternitat.