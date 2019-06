Danish Dynamite!

Die Dänen von SIAMESE verfolge ich bereits seit dem noch unter dem Banner SIAMESE FIGHTING FISH veröffentlichten Debüt "We Are The Sound", das anno 2011 bereits Akzente setzen konnte. Nach dem starken Zweitwerk "Breathe:See:Move" folgte dann die Namenskürzung, was ich bis heute extrem schade finde. Immerhin litt die Qualität der Musik nicht, denn gerade das schlicht "Siamese" betitelte Album ist auch heute noch ein gerne gesehener Gast in meinem heimischen Player.

Musikalisch bewegen sich die Dänen irgendwo zwischen FAIR TO MIDLAND, NOTHING MORE, FAITH NO MORE, SYQEM, BIFFY CLYRO und VOLA. Es gibt also moderne, meist eingänge Rockmusik zu hören, die mächtig aufgemotzt wird. Es gibt elektronische Spielereien und Screams (wie in 'Ocean Bed'), Kinderchöre (im Opener 'B.A.N.A.N.A.S.'), viel Keyboards und Ohrwurmmelodien en masse.

Beim Titelsong 'Super Human' geht der Beginn sogar ein bisschen in die R'n'B-Richtung, was natürlich an Gastsänger Olivio liegt. Doch überraschenderweise funktioniert die Nummer dennoch dank eines schönen Refrains hervorragend.

Und damit man keinen unnötigen Ballast mit sich herumschleppt, hat man es bei neun kompakten Nummern belassen, die in knapp über 30 Minuten ins Ziel laufen. Da das Niveau durchgehend hoch ist, zuckt danach auch schon mal der Finger zur Repeat-Taste, was wohl nur ein gutes Zeichen sein kann.

Nächsten Monat geht es auf Headliner-Tour durch Deutschland und im September begleitet man DEAD LETTER CIRCUS durch unsere Landen. Einen der beiden Termine solltet ihr wahrnehmen, das macht sicher höllisch Laune.