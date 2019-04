Ausreichend Power, aber bisweilen berechenbar

Das große Brimborium, das SICK N' BEAUTIFUL bei der optischen Präsentation der Band auffährt, können sich die Briten im Grunde genommen sparen. Musikalisch ist der Sound des neuen Albums nämlich aussagekräftig genug, um jeden lästigen Nebenarm locker abschütteln zu können und sich nicht von Faktoren abhängig zu machen, die später mal als Boomerang auf unangenehme Art und Weise zurückkommen könnten.

"Element Of Sex" ist schließlich ein sehr lebendiges Album, das über weite Strecken von der herausfordernden Performance von Frontdame Herma getragen wird, sich dabei zwischen einer Fülle konventioneller Grooves einsortiert, letzten Endes aber ganz klar als Hardrock-Scheibe mit modernem Anstrich durchgeht, wie sie auch von ähnlich visuell erweiterten Acts wie LORDI zu erwarten wäre - nur eben dass bei SICK N' BEAUTIFUL eine talentiertere Person hinterm Mikro steht. Die zehn Kompositionen sind einprägsam, sie bringen reichlich Energie mit und trotzen schließlich auch jedem möglichen Plagiatsvorwurf, da sie weder in den Arrangements, noch in ihrer eigentlichen Ausstrahlung einen direkten Vergleich rechtfertigen - zumindest fällt mir persönlich zwischen REPUBLICA und EXILIA kein konkreter ein!

Dass "Element Of Sex" am Ende durch die Decke gehen wird, ist aber trotzdem nicht zu erwarten, weil die Scheibe nach einiger Zeit berechenbar wird und im hinteren Abschnitt auch nicht mehr die ganz großen Hits lauern, wie sie die Briten in den ersten beiden Dritteln geparkt haben. Mit Nummern wie 'All Wanna Go To Heaven', 'Slam!' und 'Hellawake' gelingt es SICK N' BEAUTIFUL fürs Erste aber, mal etwas lauter und vor allem mit genügend Überzeugungskraft auf sich aufmerksam zu machen. Und genau das dürfte der erste Anspruch dieser jungen Combo gewesen sein, der für die Zukunft noch einiges (und etwas mehr) zuzutrauen ist!