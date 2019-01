Mal wieder nur einfach schön!

Dieses Album mag ein Sommeralbum sein, gaanz einfach weil die erfrischend-fröhlichen Tunes von "Happiness Hours" mit einer Leichtigkeit daherkommen, bei der sofort Assoziationen zu sonnigen Roadtrips, beschwingten Abenden am Badesee und familiären Gartenpartys geweckt sind. THE SIDEKICKS arbeitet mit einer Unbeschwertheit, die ihresgleichen sucht, sei es nun in den flockigen Akkustik-Tracks, in den verhaltenen Singer/Songwriter-Augenblicken, in den dezent Folk-orientierten Melo-Nummern und selbst in den vergleichsweise melancholischer anmutenden Kompositionen, die jedoch nicht die herbstliche Schwere ausstrahlen, sondern auch auf die Jugend des Frühlings setzen - wenn auch in einem nachdenklichen Subtext.



Doch die herrlich ansteckende Atmosphäre dieses fröhlich-freien Werkes gibt kaum Grund zur introvertierten Selbsteinkehr; immer wieder reißt die Band ihre Zuhörer aus der Lethargie, öffnet fast schon BEATLES-verdächtige Harmoniewelten, versetzt sich dann wieder in den völlig relaxten Modus zurück und zaubert Melodiebögen hervor, deren selbstverständliche Eleganz den größten Ausschlag für die anhaltende Begeisterung ist.



"Happiness Hours" bringt tatsächlich ein Gefühl von Glück und Zufriedenheit, das völlig Genre-unabhängig jeden treffen sollte, der schwungvolle und dennoch stille Rocksongs schätzt und gerade im Indie-Kontext gerne mal über den Tellerrand schaut. Dieses Album hat etwas Poetisches und gleichzeitig etwas sehr Lässiges - eine Kombination, mit der THE SIDEKICKS in Zukunft gerne häufiger um die Ecke kommen darf. Der Sommer mag zwar vorbei sein, aber das besondere Hochgefühl kann die Truppe nach wie vor vermitteln. Die schlichtweg schöne Färbung der Harmonien macht es möglich!



Anspieltipps: A Short Dance, Weed Tent, Happiness Hours