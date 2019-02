Hektik und Garagensound - keine allzu vorteilhafte Kombination!

Undergroundiges Gepolter kann schon mal richtig sympathisch sein, sofern denn auch die richtigen Rahmenbedingungen erfüllt sind. Leider ist aber genau das auf dem neuen Album von SIEGE COLUMN nicht gegeben. Nicht nur dass die Scheibe klangtechnisch nicht unter optimalen Bedingungen produziert wurde, auch bei der Aneinanderreihung der zahlreichen Old-School-Fragmente aus dem Death- und Thrash-Metal-Bereich lässt die Band aufgrund allzu großer Hektik gehörig Federn und kann eigentlich nur dann Akzente setzen, wenn die Sololeads mal kurz aufheulen und ein dezentes SLAYER-Feeling der ganz alten Tage aufkommt - aber auch das ist verdammt selten der Fall.

Die Jungs aus New Jersey sind an ihren Instrumenten sicherlich fit und trümmern gerade im Rhythmusbereich auf einem sehr hohen Niveau. Doch am Ende des Tages gelingt es SIEGE COLUMN nicht, die hier präsentierten Ideen unter einen Hut zu bekommen und logische Schritte in Sachen Songwriting vorzunehmen, ohne dabei wieder mit der Tür ins Haus zu fallen und dem strukturlosen Gepolter beim Einlass den Vortritt zu gewähren. So gibt es manchmal abrupte Tempoverschiebungen, undurchsichtige, chaotisch inszenierte Blasts und stilistische Wechsel, die nicht nur auf den ersten Blick keinen Sinn ergeben. All dies versucht die Band zwar mit einigen charmanten Old-School-Elementen wieder auszugleichen, hat jedoch vergleichsweise wenig Erfolg, weil selbst das hektischste Gerumpel irgendwann einen klaren Kurs verfolgen muss - und der ist auf "Inferno Deathpaassion" leider nicht zu erkennen.

Und dieser Umstand trübt nicht nur das eigentliche Hörvergnügen, sondern macht den neuen SIEGE COLUMN-Release in Kombination mit der sehr dürftigen Produktion auch zu einer weitgehend verzichtbaren Angelegenheit.