Gehört in jede Death-Metal-Sammlung!

Kann mir eigentlich mal jemand erklären, warum das Medium Kassette ein Comeback feiert? Nicht nur, dass Bands ihre Alben mittlerweile neben den üblichen Formaten veröffentlichen, nein, es gibt sogar Truppen, die ihre Musik neben der digitalen Variante ausschließlich als Kassette rausbringen. Ein Beispiel gefällig? Nehmen wir das hier vorliegende "Angel Of The Eastern Gate", die erste Demo-EP von SIJJIN. Neben dem digitalen Stream über die Bandcamp-Seite gibt es die EP nur auf Tape. Oder besser gesagt, es gab diese physische Veröffentlichung; mittlerweile ist sie ausverkauft. Nun denkt das Trio, u.a. bestehend aus zwei Mitgliedern von NECROS CHRISTOS, wohl sogar über eine Veröffentlichung auf CD und LP nach.

Jetzt stellt sich die Frage: Sollte man aus musikalischer Sicht auf einen solchen Release hoffen?

Die Antwort ist hier ganz klar: "OH JA!". Denn was SIJJIN hier nach dem Intro liefert, ist wirklich bockstarker Death Metal mit thrashiger Note. Hier treffen Einflüsse von POSSESSED und MORBID ANGEL mit messerscharfen Riffs auf alten SODOM-Flair und werden durch SLAYER-artige Gitarrensoli perfektioniert. Dabei klingt "Angel Of The Eastern Gate" zu keinem Zeitpunkt altbacken. Die vier Tracks und insbesondere der Titeltrack halten jedem Vergleich mit modernen Death-Metal-Songs stand. Die Jungs verstehen es nahezu perfekt, das richtige Maß aus High-Speed und Midtempo zu finden. Dazu dann die messerscharfen Riffs, diese fantastischen Soli und die fiese, dreckige Stimme von NECROS CHRISTOS-Fronter Malte Gericke. Das alles zusammen ergibt einen fantastisch bösen Mix und zeigt sich der Welt in Form dieser EP!

Ich hoffe sehr, dass diese Perle zumindest auch noch auf CD veröffentlicht wird. Denn dieses Stück Kunst gehört in jede verdammte Death-Metal-Sammlung! Was dann noch bleibt ist das Warten auf ein erstes vollständiges Album von SIJJIN.