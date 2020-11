Zarte Schönheit.

SILENT EYES ist das Solo-Projekt des australischen Sängers Keelan Butterick, den möglicherweise einige von euch von der modernen, sehr spannenden Prog-Metal-Band STARE AT THE CLOUDS kennen, die 2016 das starke Album "The Clear Divide" aufgenommen hat.



Von Progressive Metal ist SILENT EYES allerdings doch recht weit entfernt. Geboten werden auf dieser EP fünf Nummern im Singer/Songwriter-Gewand, mit einer gehörigen Portion Melancholie versehen. Das ist meist eher spärlich instrumentiert und lebt doch sehr von der gefühlvollen Stimme Buttericks. Damit befindet sicht SILENT EYES also am ehesten in der Nähe von Künstlern wie JEFF BUCKLEY, einer abgespeckte Version von NICK CAVE oder MYLES KENNEDY auf seinem Solo-Werk.



SILENT EYES gefällt mir dabei ausgesprochen gut. Man spürt, dass Butterick die Songs geschrieben hat, als es ihm mies ging und sie eine beinahe reinigende Wirkung für ihn hatten. Er legt unglaublich viel Gefühl in jede Silbe, was durchaus zu dauerhafter Entenpelle führen kann. Gerade die beiden eröffnenden 'Homeward Bound' und 'The City' tun sich da besonders hervor. Doch auch die anderen drei Songs wissen zu jeder Sekunde zu gefallen. Wenn es einen Kritikpunkt gibt, dann vielleicht, dass die Melancholie bereits nach fünf Nummern und etwa 22 Minuten ein Ende findet.



Dennoch sollten sich Fans der Referenzen oder von Buttericks Stammband STARE AT THE CLOUDS den Namen SILENT EYES auf jeden Fall merken. Eine wunderbare erste Visitenkarte, die ihr vorerst allerdings nur digital erwerben könnt.