So klingen Peter Steeles Erben.

SILVERTOMB ist die neue Spielwiese der ehemaligen TYPE O NEGATIVE-Musiker Kenny Hickey (Gitarre und Gesang) und Johnny Kelly (Drums). SILVERTOMB klingt zwar nicht wirklich nach Peter Steeles Lieblingsblutgruppe, aber eine gewisse Schwere hat auch diese Formation inne. Viele Riffs sind eindeutig dem Doom-Bereich zuzuordnen, doch SILVERTOMB ist weder stoner-staubig noch psychedelisch noch episch-pathetisch und somit keiner der gängigen Doomsorten zuzuordnen. Das liegt auf jeden Fall auch am recht charakteristischen Gesang des Herrn Hickey, der in meinem Ohr total nach Dave Mustaine klingt. Der Gesang ist demnach auch das Element, das in SILVERTOMBs Musik die größten Akzente setzt.

Leider ist das Songwriting an vielen Stellen arg durchwachsen und zu redundant, da kann sich Hickey noch so sehr mühen, der Funke springt einfach zu selten auf mich über. Passiert dies aber doch, kann ich mich durchaus für die Musik begeistern. 'Right Of Passage/Crossing Over' ist in SILVERTOMBs Rahmen schon ein kleines, dramatisches Epos und dreht sich offen hörbar um Selbstmord. Auch 'Not Your Saviour' ist ein feiner Song und erinnert etwas an TROUBLE in den Neunzigern. Insgesamt finde ich aber, dass die Band ihr Potential noch lange nicht voll ausschöpft.