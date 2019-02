Hier noch ein Geheimtip!

In unseren Breiten dürfte der Name SILVERTUNG bisher nur den wenigsten geläufig sein. Hingegen konnte sich das aus Baltimore im US-Bundesstaat Maryland stammende Quartett in seiner Heimat schon eine beachtliche Fanbase erspielen und sogar schon diverse Musikpreise einheimsen. Mit dem inzwischen fünften Album "But At What Cost??!" möchte man jetzt auch die Fans jenseits des großen Teiches erreichen und für sich begeistern.



Bereits nach den ersten Durchlauf steht für mich fest, dass dieses Vorhaben durchaus gelingen könnte, ja sogar sollte. Die Mucke von SILVERTUNG packt einen von Anfang an. Als Einflüsse gibt man unter anderem DISTURBED, GODSMACK, PAPA ROACH, THREE DAYS GRACE und SHINEDOWN an. Diese Einflüsse hat man zu einer durchaus eigenständigen Mixtur verarbeitet, die sich zielsicher in den Gehörgängen festsetzt.



Es würde mich nicht wundern, wenn SILVERTUNG das nächste große Ding wird. Das Potential ist auf jeden Fall vorhanden. Auf "But At What Cost??!" ist so ziemlich jeder der sieben Songs für sich ein kleiner Hit. Damit kommen wir auch zum einzigen Wermutstropfen, denn mit eine Laufzeit von knapp 23 Minuten ist das Teil dann doch relativ kurz ausgefallen und wohl mehr eine EP als ein vollwertiges Album. Aber was solls, dann check ich einfach erst mal die vier ersten Scheiben an, denn von der Band brauch ich unbedingt mehr.



Anspieltipps: Die ganze Scheibe!