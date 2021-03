Time Knows No Lies (EP)

Ein mehr als gelungener Einstand!

Reiflich Zeit hat man sich bei SIRIUS CURSE gelassen, bis wir jetzt mit dem musikalischen Einstand in Form einer EP beglückt werden. Das aus dem württembergische Rottweil stammende Quintett gibt es immerhin schon seit 2014. Andreas Spitznagel (Gitarre), Frank Würthner (Gitarre) und Peter Hirsch (Gesang) kennen sich schon von ihrer gemeinsamen Zeit bei der 1986 gegründeten Band EXTERIOR. Simon Wilde (Schlagzeug) und Dominikus Sautermeister (Bass) ergänzen die aktuelle Besetzung. Da eben der Spaß am gemeinsamen Musizieren im Vordergrund stand, beschränkte man sich erst einmal auf Liveauftritte. Und dies muss unbedingt nicht die schlechteste Option sein, wie auf dem Debüt "Time Knows No Lies" zu hören ist.

Denn dem Fünfer ist hier ein durchaus feines Scheibchen gelungen. Geboten wird klassischer Heavy Metal mit einem leicht progressiven Touch, wobei ich das leicht hier besonders betonen möchte. Zieht man hierbei das etwa dreißigsekündige Intro ab, befinden sich auf der EP insgesamt sieben Stücke mit einer Gesamtlaufzeit von fast 37 Minuten. Abwechslung wird groß geschrieben, die Songs gehen alle gut ins Ohr und weisen diverse spielerische Feinheiten auf - die alten Hasen verstehen ihr Handwerk. Auch wenn vielleicht noch die ganz großen Momente fehlen, so ist "Time Knows No Lies" der mehr als gelungene Einstand einer Band, von der wir in Zukunft hoffentlich noch viel hören werden. Die Rottweiler SIRIUS CURSE haben mit ihrer Debüt-EP eine erste feine Duftmarke in der Metallandschaft gesetzt.

Bestellungen können direkt bei der Band via E-Mail an info.sirius-curse@gmx.de getätigt werden. Die EP, die in einem schicken Jewel Case erscheint, ist für faire 10.- € zzgl. der Versandkosten zu haben.

Zum Anchecken hier noch das Audiovideo zum coolen Eröffnungtrack 'Loud':