Modern Prog für Fans der Steven Wilson-Schule

Zwischen anspruchsvollem Songwriting, einer emotionalen Performance und dennoch halbwegs leicht verdaulichem Prog Rock müssen nicht immer große Welten liegen. Die Finnen von SISARE machen zumindest vor, dass man die Kombination aus vertrackteren Neo-Prog-Einheiten, melodischen Arrangements, nachdenklichen Klangbildern und tiefgängigem Post Rock hinbekommen kann, ohne sich dabei unnötig weit strecken zu müssen.

Von der ersten Sekunde an hat "Leaving The Land" etwas sehr Eindringliches in und an sich, eine unbeschreibliche Art von Intensität, die nicht von großen Gefühlswelten regiert wird, sondern von alternativen Gitarrensounds, eigenwilligen Gesängen und ungewöhnlichen, aber doch lässigen Breaks, die dem Album von Zeit zu Zeit einen völlig neuen Charakter geben. Und trotzdem: "Leaving The Land zu konsumieren heißt nicht, Knoten im Kopf zu bekommen, weil das Material der finnischen Kapelle jederzeit zugänglich ist und das fordernde Momentum darin besteht, dass man sich primär auf die Stimmungen einlassen können muss - vielmehr erlebt man in den sechs Stücken wirklich teils herausragend starke, jederzeit moderne Prog-Sounds.

Bevor das vorläufige Fazit hier jedoch vorschnell einen Haken setzt, ist eine kurze Standortbestimmung natürlich hilfreich, und hier bewegt sich SISARE vorwiegend im Duenstkreis von THE PINEAPPLE THIEF und PORCUPINE TREE. Nachdenklich und verspielt, träuemerisch und dennoch hier und dort mit dem kurz aufrüttelnden Ereignis (vor allem rifftechnisch) versehen - so lässt sich das Material von "Leaving The Land" charakterisiert. Und auch wenn Steven Wilson inhaltlich noch eine kleine Spur eleganter zu Werke geht, kommen die Finnen dessen Genie hin und wieder schon recht nahe und schaffen Äquivalenzen, die man als Liebhaber der genannten Acts definitiv zu würdigen wissen sollte. SISARE bringt eine Menge mit, vor allem aber musikalischen Tiefgang - und natürlich ein Album, dessen bewegende, eindringliche Aufnahmen Lust auf mehr machen!

Anspieltippss: Pace, Shattered