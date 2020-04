Grindcore mit dem gewissen Etwas.

In Sachen Grindcore stellt für mich das 2016 veröffentlichte "The Great Destroyer" von GADGET die absolute Referenz dar. Ebenfalls aus Schweden stammen die Artgenossen von SKAM, die uns heuer mit dreizehn erwartungsgemäß blutrohen Metzeleinlagen beglücken wollen, zu finden auf dem Banddebüt "Sounds Of A Disease". Und auch wenn der etwas fettere Sound und eine präsentere Vokalarbeit das Pendel immer noch zugunsten von GADGET ausschlagen lassen, steht SKAM musikalisch schon mit einem Fuß auf dem Sockel des Spitzenreiters.



Verantwortlich dafür ist auch bei diesem skandinavischen Finsterling eine gute Dosis an musikalischen Feinheiten, die den Schlachtenlärm hin und wieder auflockern. Neben den nicht zu verleugnenden Death-Metal-Wurzeln (bei SKAM sind auch Mitglieder von WRETCHED FATE involviert) gibt es doomig-schwarze Zeitlupenhiebe bei 'Passenger Of Decline', thrashig-fetzige Gitarrensalven in 'Shit Out Of Luck', verjazzte Rhythmen ('A Stray In The Life') und sogar ein stimmig-nachdenkliches Instrumental namens 'Echoes And...'. Daneben aber selbstverständlich jede Menge chaotisches Gedresche und infernalisches Geschrei, wie es das Genre verlangt.



Wer "Sounds Of A Disease" mehr als einen beiläufigen Durchlauf gönnt, wird hinter der lärmigen Klangwand die genannten Feinheiten entdecken und zugeben müssen, dass auch die SKAM-Herrschaften mehr draufhaben als nur wüst auf ihren Instrumenten herumzuknüppeln. "Sounds Of A Disease" ist nach einer längeren Durststrecke das erste Grindcore-Album seit "The Great Destroyer", das bei mir einen bleibenden Eindruck hinterlässt. Guter Einstand!



Anspieltipps: Shit Out Of Luck, Learning To Die, Passenger Of Decline