Hier passt der Albumtitel zur Musik.

In den letzten Monaten gab es mal wieder ein paar schöne Platten aus der 70s/Retro/Stoner-Ecke, mit den vor kurzem hier rezensierten Newcomerscheiben "Verity" von ISLA FORTUNA und "Supercluster" von SALEM'S BEND seien nur zwei genannt. SKÅNSKA MORD aus Schweden ist allerdings schon länger im Geschäft, wurde 2006 gegründet und veröffentlicht nun mit "Blues From The Tombs" das dritte Album. Man lässt sich also Zeit mit dem Songwriting, was hier ein deutlich positiver Aspekt ist.



SKÅNSKA MORD ist ein Vertreter, der die bluesige Seite des traditionellen Hard Rock auslotet, geht dabei also zurück zur guten alten Musik von CREAM und TEN YEARS AFTER, in den hardrockigen Momenten aber auch zu alten WHITESNAKE. Vor allem die langsamen Blues-Nummern haben es mir auf dem Album angetan. 'Edge Of Doom' ist ein wundervolles Dark-Blues-Schmachtstück, veredelt von Janne Bengtssons rauher Stimme, in der manchmal sogar einen Hauch von DIO-Epik vibriert. Auch der 'Blinded By The Light' und der'Death Valley Blues' sind von dieser Sorte, einfach herrlich ursprünglich, auch wenn die Soloarbeit manchmal doch ein wenig rustikal ist. Aber egal, es ist Gefühl dabei und die Kehle schreit hierbei nach einem guten Bourbon. Auch die flotteren Nummern wissen meist zu überzeugen, vor allem wenn sie immer wieder mit doomigen Riffs verschleppt werden, wie z.B. 'Simon Says'. So hat die Scheibe in den letzten Tagen und Wochen doch die eine oder andere Umdrehung hinter sich und ich muß sagen, ich habe sie lieb gewonnen.