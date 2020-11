Bay-Area-Töne made in Schwäbische Alb

Was hat die Bay Area für illustre Bands mit ihrem Thrash Metal hervorgebracht: TESTAMENT, HEATHEN, FORBIDDEN, EXODUS und nicht zuletzt auch DEATH ANGEL. Die Liste der Bands ist lang, die der verheißungsvollen und bahnbrechenden Veröffentlichungen noch länger. Und so gibt es auch im Jahr 2020 noch den einen oder anderen superben Output US-amerikanischen Hau-drauf-Metals.

Was? SKELETON PIT kommt aus Baden-Württemberg? Seit wann liegt Aalen in San Francisco? Ja, Mensch, Sachen gibt’s! Dass Fronter Patrick Options und Co Alben wie "Pleasures Of The Flesh", "The New Order", "Breaking The Silence" oder "The Ultra-Violence" mit der Muttermilch aufgesaugt haben und auch dezenten Crossover-Tönen nicht abgeneigt waren, merkten Fans schon 2015, als das Trio Infernale mit dem "Chaos At The Mosh-Reactor"-Statement zum Erstlingsschlag ausholte. Und nun steht Abrissbirne Nummer zwei in den Startlöchern.

"Lust To Lynch" macht trotz der Wartezeit von fünf Jahren genau dort weiter, wo das Debüt aufgehört hat. Und getreu dem Motto "Am Anfang war das Riff" gesellen sich astreine Prügelkommandos neben teuflischen Groove-Monstern, coolen Midtempo-Tracks und frischen Crossover-Spielchen, die bei den eingangs erwähnten Bands schon damals genauso viel Spaß gemacht haben wie jüngst bei SKELETON PIT.

Nach Tracks wie dem Nomen-est-omen-Opener 'Violent Raid', das mit coolen Gangshouts ausgestattete 'Skullsolitting Attack', dem Mosh-Inferno und SLAYER-Gedenksong 'Thrashorcism', dem 'Skull Splitting Attack'-Fausthieb oder dem hymnischen 'The Evil Horde'-Rausschmeißer werden sich Fans eh die Finger lecken und allein die Songtitel sowie ein kurzer Blick aufs Artwork genügen, um zu wissen, in welchen Moshpits sich SKELETON PIT aufhält. Denn auch die übrigen fünf Tracks haben es faustdick hinter den Ohren und zelebrieren den Bay-Area-Thrash in vollen Zügen.

"Lust To Lynch" macht also seinem Namen alle Ehre und ist ein famoses Nackenbrecher-Zweitwerk sehr ambitionierter Musiker und frenetischer Thrash-Metal-Fans geworden. Doch auch Liebhaber eher einheimischer Töne mit SODOM- und KREATOR-Shirt sollten an den zehn Songs ihre helle Freude haben. Die Platte bockt auf ganzer Linie, stark!