Wirklich gut - und dennoch zu wenig!

"Appartus" ist nicht zu einhundert Prozent dem gängigen, Core-belasteten Modern-Metal-Konsens untergeordnet, aber auch nicht weit davon entfernt, das übliche Feld mit dicken Grooves und geringfügig Djent-affinen Arrangements zu bedienen. Stolze fünf Jahre nach dem Debüt-Silberling haben die Jungs von THE SLEEPER sechs neue Tracks zusammengestellt, in denen sich die Truppe aus Leipzig weder kreativ verausgabt, noch als Combo mit hohem Arbeitspensum zurückmeldet - doch zumindest knallen die Songs von "Apparatus" ganz schön deftig.

Obschon sich die knapp 24-minütige Comeback-Show der Ostdeutschen eigentlich makellos über die Ziellinie rettet, fehlt es der neuen EP über weite Strecken an eigenen Anteilen. THE SLEEPER offenbart zwar eine sehr emotionale Herangehensweise und ist vor allem im vokalen Bereich gut genug aufgestellt, um hier eine bunte Kontrastwelt zu zaubern, doch im Gegensatz dazu sind die Hooklines, die Melodien und letztendlich auch die dezent angeproggten Strukturen klassische Standards, denen die Band hier nun keinen wirklich individuellen Stempel aufsetzt. Keine Frage: Tracks wie 'Glass Eater' und 'The Sentinel' sind wirklich gute Modern-Metal-Kost und mehr als nur ein kleiner Appetithappen. Aber trotzdem schließen auch Nummern von dieser Qualität nicht aus, dass die Hörerschaft sich auf kurz oder lang an diesem Material satt gehört hat, weil es nicht besonders aus der großen Masse heraussticht - und das ist dann auch vor dem Hintergrund der langen Studiopause eine Spur zu mager.

Noch mal: "Apparatus" ist eine richtig gute EP, aber für begeisterte Reaktionen reicht es aufgrund der genannten Defizite leider nicht.

Anspieltipp: The Sentinel