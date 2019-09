... doch der zweite folgt sogleich.

"That Which Destroys Us" ist die Fortsetzung der zeitgleich erscheinenden EP "That Which Saves Us" der Prog-Metal-Gruppe SLEEPING IN TRAFFIC aus Kanada. Da nun Zerstörung angesagt ist, ist die Musik hier tendenziell härter und aggressiver als im ersten Teil.



Der Eröffner mit dem eigenartigen Titel '(V-Pi):0=1' beginnt als Punk und endet als Extreme Metal mit Growls. Schließlich weiß jeder Schüler, dass die Division durch null ein böses Ende nimmt. Danach nimmt das siebenminütige 'Audaciousness Of Him' den Hörer mit auf einen Trip von wüst bis still. Durchweg fällt auch bei der zweiten EP wieder das sehr vielseitige Spiel des Schlagzeugs auf. Nach dem schwarzmetallischen Zwischenspiel 'Narcicystic Pustule' treiben 'Masculine Toxin' und 'Gaia Shrugged' die Stilwechsel auf die Spitze. Man hat das Gefühl, jeweils drei bis vier Bands zu hören, die von sehr ruhigen bis zu brachialen Momenten, von fließend melodischen Passagen bis zu abgehackten Riffs, von Klargesang bis zu Growls sich durch verschiedene Metalsparten spielen. Wie die Partner-EP endet auch "That Which Destroys Us" mit einer eher introvertierten Instrumentalnummer.



Insgesamt war die Scheibe wohl bei ihrer Entstehung eine Kopfangelegenheit, und sie ist es auch beim Anhören. Begabte Musiker bieten einen interessanten Parforceritt durch unterschiedliche Stilrichtungen und präsentieren ungewohnte Kombinationen und auch Kollisionen. Doch "That Which Destroys Us" mutet dem Hörer zuviel auf einmal zu, als dass man mit der Musik wirklich warm werden kann.