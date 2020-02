Imposantes aus Spanien.

Mit SLOWBURN bläst eine weitere hoffnungsvolle spanische Heavy-Metal-Band zum Sturm. Das Gründungsjahr der Südeuropäer, welche dem harten Rock der Siebziger und dem Heavy Metal der Achtziger Jahre frönt, geht dabei auf das Jahr 2015 zurück. Stilistisch erinnert mich das Quartett dabei sehr an die ebenfalls aus Spanien stammende Combo EASY RIDER, die es zwischen den Jahren 1996 und 2014 auf stolze sechs Longplayer gebracht hat.

Zuallererst sticht mir das sehr gelungene und ausdrucksstarke Artwork von "Rock 'N' Roll Rats" äußerst positiv ins Auge und nach mehreren Hördurchgängen darf ich der Truppe auch eine mehr als passable musikalische Performance bestätigen. Fast schon typisch für spanische Metalbands legt auch SLOWBURN großen Wert auf ein abwechslungsreiches Gitarrenspiel und stellt diese zusammen mit der angenehmen Stimme ihres Frontmanns JC Warrior in den Vordergrund der neun enthaltenen Kompositionen. Die Qualität ihrer Vorbilder, die da DIO, IRON MAIDEN oder OZZY OSBOURNE heißen, erreicht die Truppe zwar noch nicht, dennoch ist die durchaus vorhandene Qualität der Stücke für ein Debütalbum jedenfalls als durchwegs gut zu bezeichnen. Es treffen zwar nicht alle Songs direkt ins Schwarze wie beispielsweise das unausgegoren wirkende 'Closer To You', trotzdem verfügt der Rundling über genügend Charme. Sehr lobenswert erscheint mir auch die Tatsache, dass sich SLOWBURN immer mit genügend Abstand an der europäischen Kitsch-Grenze bewegt und zu keiner Zeit auch nur ansatzweise in Versuchung gerät, diese zu übertreten.

Unterm Strich bleibt also ein weiteres, handwerklich sehr ordentlich gemachtes Album, dem aber leider zugegebenermaßen noch die ganz großen Momente fehlen, um es dauerhaft auflegen zu wollen. Mit einer etwas druckvolleren Produktion wäre hier durchaus noch eine etwas höhere Bewertung möglich gewesen. Aber hey, wir haben es hier schließlich mit einem Debüt zu tun.