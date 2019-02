Butterweich und sympathisch - aber auch eine Spur zu pathetisch

Nicht sonderlich aufregend, auch nicht in dem Maße bewegend, wie es sicherlich angedacht war, aber doch bis zu einem gewissen Punkt angenehm unterhaltsam weil leicht verdaulich: "St. Leonards" ist ein handelsüblicher Indie/Emo-Mischling mit gelegentlicher Easy-Listening-Attitüde, vorübergehender Radiotauglichkeit (speziell in den ruhigen Nummern des Schlussdrittels) und einigen übertrieben pathetischen Inhalten, in denen seine Schöpfer dann doch etwas über die Stränge schlagen.

SLOWLY SLOWLY mag es unkompliziert und emotional, einprägsam und hin und wieder auch kitschig, gerät aber nicht zu sehr in die Fänge des Pop-Punk-Einerleis, das in letzter Zeit vermehrt auch von Down Under zu uns herüberschwappt. Es bestehen zwar deutliche Parallelen zu einer ganzen Reihe UNFD-Newcomern, insofern ist die Wahl des Labels verständlich, allerdings wird das Ganze nicht so steril und mechanisch aufbereitet wie bei den künstlichen Produkten aus dem erweiterten Katalog von Victory Records - und genau hier sammelt das Quartett aus Melbourne dann auch seine Bonuspunkte.

Dennoch muss betont werden, dass die Emotionen nicht in vollem Maße mitreißen und dass hin und wieder dann doch übertrieben viel Kitsch mitschwingt. Es mag zwar zum Konzept von "St. Leonards" gehören, die moderatere Indie-Beschallung zu wählen und sich als Pendant zu James Blunt und Co. zu positionieren, nur sollte es dann auch nicht Überhand nehmen - und auch das ist in besagtem Schlussdrittel leider der Fall. Davon abgesehen gibt es aber trotzdem einen angenehm bunten Strauß Melodien, einige Singalongs und viel Einprägsames. Als Momentaufnahme kann das ausreichen, auch wenn die Abnutzung schnell eintreten wird. Für die Zukunft sollte SLOWLY SLOWLY allerdings ein bisschen raues Material ergänzen; ansonsten verwelken die Emotionen schneller als erwünscht.

Anspieltipps: The Cold War, St. Leonards