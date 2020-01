No Escape No Excuses

Tatsächlich: Keine Kompromisse!

Herrlich angepisst und nicht minder radikal als beim letzten Mal streuen die Herren von SNAKE TONGUE einmal mehr ihre gesamte Wut aus - und liefern mit "No Escape No Excuses" einen Release ab, der seinem Titel nicht besser gerecht werden könnte. Kompromisslos und im Eiltempo feuern die Schweden vier Crust-Raketen ab, die Punk-Liebhabern ebenso gut gefallen dürften wie Liebhabern grindiger Death-Metal-Ware. Und in dieser Schnittmenge versuchen sie auch gar nicht erst, es irgendwem recht zu machen - wie auch, wenn man so wutschnaubend und hasserfüllt ins Mikro brüllt Patrik.

Die Mission ist folglich klar: Es geht um pure Zerstörung und destruktive Impulskontrollverluste, und in diesem ganz speziellen Segment fühlt sich SNAKE TONGUE auch anno 2019 richtig wohl. Es bleibt zwar fraglich, ob eine solche Demonstration bei voller Spielzeit ähnlich intensiv sein kann, wie es in den schmalen elf Minuten von "No Escape No Excuses" der Fall ist, aber weitergehende Spekulationen sollten an dieser Stelle tunlichst unterlassen werden. Stattdessen genießt man viel lieber viermal die radikale Vollbedienung, lässt sich viermal so richtig den Hintern versohlen und viermal die Matte ob des immens genervten Gebrülls kämmen.

Von daher: Keine langen Worte, sondern eine klare Empfehlung für dieses kurze Brachialerlebnis!