Es war einmal...

Das hochsymphonisches Kraftmetall mit Damengesang an die frühere NIGHTWISH-Phase, WITHIN TEMPTATION, XANDRIA und natürlich EPICA erinnert, kommt nicht selten vor. Und im Falle von SNOW WHITE BLOOD passen die Parallelen auch ganz gut. Seit 2013 existiert die Band schon, bringt jedoch erst in diesem Herbst/Winter ihr märchenhaftes Debütalbum auf den Markt. Und "märchenhaft" ist auf "Hope Springs Eternal" ein gutes Stichwort, thematisieren die Hessen um Frontfrau Ulli Perhonen doch die wunderschönsten Volksmärchen wie Rapunzel, Sterntaler oder die Pechmarie.

Dazu passt die musikalische Ausrichtung SNOW WHITE BLOODs natürlich hervorragend: Opernhafter, klarer und zumeist hoher Gesang trifft auf orchestrale Arrangements, Bombast, einen gewissen Hauch von Epik, ohne jedoch den metallischen Aspekt in Form von knackigen Riffs und das gewisse Maß an Härte außer Acht zu lassen. In Kombination funktioniert das überraschend gut, bisweilen man überhaupt nicht merkt, dass die vierköpfige Mannschaft aus Dreleich hier erst ihr Debüt an den Musikliebhaber bringt.

Zwar gleichen sich die einen oder anderen Parts zunehmend und dennoch erwische ich mich beim aufmerksamen Zuhören. Vielleicht liegt es an der momentanen Jahreszeit, dem runden Konzept oder der durch und durch guten, musikalischen Darbietung, aber auf "Hope Springs Eternal" hat alles Hand und Fuß: 'Shared Hearts' leitet das Album mit einer Bilderbuchmelodie gut ein, das gesangliche Duett 'You Belong To Me' und 'The Court Jester' gehen etwas dramatischer an die Sache heran, ohne zu dick aufzutragen. 'Drop A Stitch' hingegen stellt Symphonic Metal in seiner klarsten Form dar und 'Falling Stars' präsentiert uns als detailverliebter Abschlusstrack eine harmonische Zusammenfassung der Musik SNOW WHITE BLOODs.

Nicht nur aufgrund des interessanten und passenden Konzepts sondern speziell ob der in sich stimmigen musikalischen Umsetzung schaffen es die vier SNOW WHITE BLOOD-Musiker, sich von dem Gros der Szene gekonnt abzusetzen. "Hope Springs Eternal" ist eine passende Platte für kalte Stunden draußen und für warmherzige Momente drinnen. Bleibt indes nur zu hoffen, dass sich Ulli und ihre Mannen auch weiterhin auf ihre Stärken fokussieren und der zweite Langspieler in nicht allzu ferner Zukunft liegt.