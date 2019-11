Out Of The Frontline Trench (EP)

Demonstration von Macht

Im November des vergangenen Jahres legte das zum Quartett gewachsene Thrash-Urgestein mit "Partisan" den ersten Grundstein für eine neue Phase in der langen Historie SODOMs. Fast auf den Tag genau ein Jahr später erscheint nun die zweite EP, die den illustren Titel "Out Of The Frontline Trench" trägt und die Wartezeit zum ersten Album in neuer Besetzung verkürzen soll. War SODOM schon als Trio eine Macht, wurde diese im neuen Line-Up mit Blackfire, Yorck und Husky noch brutaler, lauter und mächtiger. Diejenigen, die Angelripper und Co. im neuen Gewand bereits live sehen konnten, können dies bezeugen. Was also hat die neuste EP "Out Of The Frontline Trench" zu bieten?

Den Anfang macht 'Genesis 19', eine absolute Abrissbirne, die auch auf dem kommenden Album ihren Platz finden wird, und aufgrund der Geradlinigkeit der ersten drei Minuten sicherlich künftig auch als Konzert-Opener fungieren wird. Die restliche 'Genesis'-Zeit über glühen die Klampfen, ein bitterböses Riff nimmt das Heft in die Hand und Onkel Tom zeigt sich in seinen Lyrics über die Zerstörung der Städte Sodom und Gomorrha entschlossener denn je. 'Down On Your Knees' war bereits im Vorfeld bekannt und lässt sämtliche Köpfe der SODOM-Anhängerschar im Takt wackeln, während das geniale EP-Titelstück durch einen lauten Knall eröffnet wird und dank eines erschreckend realistischen Textes, zahlreichen Tempowechsel und Toms Vocals zu den besten Songs gehört, die SODOM in den letzten zehn bis zwanzig Jahren veröffentlicht hat. Der pure Thrash-Wahnsinn.

Abgerundet wird dieses Mini-Album durch Altbekanntes in neuer Form. Das Kultalbum "Agent Orange" wird 30 Jahre alt und das Ruhrpott-Quartett hat es sich nicht nehmen lassen, das Titelstück in aktueller Besetzung neu einzutüten. Obwohl das Original an seinem Charme nichts verloren hat, ist die Neueinspielung mindestens ebenbürtig, ballert aufgrund der zeitgemäßen Produktion aber noch heftiger und – zumindest kommt es mir so vor – sogar schneller. Zu guter Letzt wurde für "Out Of The Frontline Trench" auf dem letztjährigen Rock Hard Festival der Kultsong 'Bombenhagel' mitgeschnitten, an dessen Ende die Jungs noch das Steigerlied passenderweise integriert hat. Der 2018er Besucher wird sich noch dran erinnern, war es darüber hinaus doch auch die Feuertaufe für die Band als Quartett.

Was bleibt also über diese EP zu sagen? Es ist weitaus mehr als ein Vorgeschmack auf künftige Taten, mehr als eine ledigliche Aneinanderkettung neuer Songs, mehr als nur ein Mundwässrigmacher und die Demonstration der aktuellen Macht. Es ist einfach mehr! Fest steht: Die Stadt Sodom konnte vielleicht zerstört werden, die Band SODOM ist jedoch weiterhin unantastbar und kugelsicher.