Feiner Post Rock aus Down Under

SOLKYRI ist eine der vielen australischen Post-Rock-Bands, die zumindest in Deutschland im Schatten von SLEEPMAKESWAVES, dem erfolgreichsten Export des Genres, stehen. Ein Schicksal, dass die Band mit BALLOONS KILL BABIES, DUMBSAINT, MENISCUS oder GRÜN teilt. Das mag auch daran liegen, dass es das Quartett aus Sydney noch nicht regelmäßig livehaftig in unsere Breitengrade geschafft hat. Die für Mai geplante Tour mit WE LOST THE SEA wurde jüngst auch auf das nächste Jahr verschoben. Schade.

Musikalisch war SOLKYRI auf den bisherigen drei Releases (die beiden Alben "Are You My Brother?" und "Sad Boys Club" sowie die Debüt-EP "No House") in meinen Ohren experimenteller als die Kollgen von SLEEPMAKESWAVES oder BALLOONS KILL BABIES. Da gab es auch schon mal massive Streicher und gelegentliche Bläser, sowie hin und wieder Gesang, das alles durchsetzt mit elegischen Shoegaze-Elementen. Die Musik war oft verträumt und schwelegerisch, denn rockig und treibend.

Auf dem neuen Werk "Mount Pleasant" ändert sich das etwas. Die Songs sind allesamt etwas kompakter, so dass das abschließende 'Gueules Cassées' mit etwas über sieben Minuten bereits den längsten Track darstellt und die neun Songs es gerade auf 43 Minuten Spielzeit bringen. Ein Epos wie das 13-minütige 'His Ghosts Will Invade Puerto Rico' gibt es hier also nicht zu hören. Das ist aber gar kein Nachteil, wenn dabei kleine Post-Rock-Perlen wie 'Pendock & Progress' herauskommen, das mit herrlichen Lead-Gitarren punktet und so auch noch Stunden nach dem Spin in Erinnerung bleibt. Auch erscheint mir das Material insgesamt sehr viel optimistischer und weniger melancholisch als es auf den Vorgängern der Fall war. Die Grundstimmung in 'Shambles' bestätigt dies in meinen Ohren, zumal auch der rockigere Ansatz sich hier wunderbar widerspiegelt.

Ganz klar, wenn ihr auf Post Rock steht, dann verdient SOLKYRI eindeutig eure Unterstützung. Es ist wirklich ein Genuss diesen Berg zu besteigen und ich kann nur empfehlen, dass Freunde von SLEEPMAKESWAVES, WE LOST THE SEA, FRAMES oder TIDES FROM NEBULA hier beide Lauscher riskieren.