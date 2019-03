Nicht bloß ein weiteres Metalcore-Album!

Nein, SONIC SKIES darf sich nicht auf die Fahne schreiben, den Metalcore noch einmal grundsätzlich auf den Kopf zu stellen, geschweige denn Impulse zu setzen, die für die breite Szenerie völlig neu oder gar überraschend wären. Die Band agiert im vertrauten Spannungsfeld aus melodischem Metal und groovigen Core-Sounds, kann sich dabei aber auf einige Hooklines stützen, mit denen das neue Album dann doch noch Akzente zu setzen vermag, die über die üblichen Standards hinausgehen.

"Drifter" ist eine durchweg kompakte Angelegenheit, zielstrebig ausgearbeitet, ohne viele Schnörkel umgesetzt, aber dennoch derart einprägsam, dass man die kurzen Sequenzen nicht so schnell vergessen mag. Die Widerhaken sind die klare Stärke der dreizehn neuen Stücke, und auch wenn SONIC SKIES eigentlich nur den konventionellen Schuh herunterzockt, so können sich Freunde harmonischer Metalcore-Verköstigungen über Tracks wie 'Loathe', 'Reach' und 'Epilogue' freuen, die das Handelsüblidhe noch zu etwas Besonderem machen.

Gerade Fans der älteren KILLSWITCH ENGAGE-Geschichten dürften mit "Drifter" auf Anhieb warm werden, da einige epische Komponenten das Gesamtwerk überlagern, ohne dabei Schnörkel einzubauen, die den Frieden stören. Zwar etabliert die Band auf Dauer ein durchschaubares Strickmuster, aber da durchweg alle Kompositionen auf höchstem Niveau angesiedelt sind, müssen hier keine extremen Störfaktoren genannt werden, da diese de facto nicht gegeben sind. Letztlich sollte man auch nicht mehr die Erwartung haben, dass sich das Genre in einem revolutionären Akt noch einmal neu erfindet, denn schließlich wurde im Grunde genommen schon alles gesagt. Von daher kommt es lediglich noch darauf an, die Detailarbeit zu würdigen und die Performance zu bewerten. Und was das betrifft ist SONIC SKIES respektive "Drifter" ganz klar über dem Durchschnitt. Für eine Empfehlung ist das auch völlig ausreichend!

Anspieltipps: Polaris, Loathe, Drifter