Conquer From Within

Conquer From Within

Packender Metalcore aus Österreich.

Das nenne ich mal ein ordentliches Metalcore-Brett, welches uns die Österreicher von SORTOUT hier in Form ihres zweiten Longplayers genussvoll um die Ohren hauen! Wenn Metalcore, dann doch bitte so und nicht anders! Melodischer Death Metal trifft auf fetten Groove Metal und wird mit einer wohlschmeckenden Prise typischer Hardcore-Intensität vorgetragen.

"Conquer From Within" klingt frisch, unverbraucht, innovativ, hart, melodisch, brutal, einfühlsam, spannend und trotzdem eingängig. Das aufstrebende Voralberger Quintett punktet vor allem durch die hervorragende Arbeit ihrer beiden Gitarristen Michael Geuze und Aaron Schedler und sammelt durch eine exquisite Gesangsperformance ihres Frontmanns und Gründungsmitglieds Benjamin Herter zusätzlich noch jede Menge Bonuspunkte. Daniel Thabet (Produzent) und Grammy-Preisträger Alan Douches (Mastering) schufen in den New Yorker Liquid Studios durch ihre sehr kraftvolle Produktion einige ganz hervorragende sowie besondere Klangmomente im Bandsound. Dank des kunstvollen Artworks von Designer Pavel Kurbanov (JINJER, KING ATLAS) überzeugt der Fünfer nicht nur musikalisch sondern auch optisch.

Den Startschuss des insgesamt zwölf Tracks umfassenden Albums macht 'Undertow', welcher bretthart mit seinen schnellen Gitarrenläufen und schonungslosen Shouts zu begeistern weiß. Von Heuchlern, die sich hinter Masken glaubwürdiger Täuschung verstecken, handelt 'The Serpent's Tongue'. Um die Unzufriedenheit mit der zunehmend gleichgültigen und gefühllosen Konsumgesellschaft beschäftigt sich 'Monuments', das mit heftigem Stakkato-Riffing und dem gezielten Einsatz melodiösen Gesangs einen guten Kontrast bildet. Ein beachtlicher Schlusspunkt gelingt der Truppe durch den Einsatz atonaler Riffs in 'A Journey From Within'.

SORTOUT liefert auf "Conquer From Within" einfallsreichen, vielseitigen Metalcore, dem es gelingt, seine Hörerschaft bedingungslos mitzureißen. Tolles Album!