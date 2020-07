Starker Death Metal aus der schönsten Hansestadt Deutschlands!

Die schöne Hansestadt Bremen konnte bislang nicht so sehr mit namhaften, guten Bands im Extrem-Metal-Bereich dienen. Neben MANTAR fällt mir nur CTULU ein. Doch mit SOUL GRINDER hat sich ein neues Projekt aufgemacht, den Bremer Extrem-Metal in die Welt zu tragen. Bereits mit der ersten EP "Sadistic Parasite" konnte das Trio um CTULU-Frontmann Mathias Junge überzeugen und entfachte bei mir ein leichtes Suchtgefühl. Jetzt erscheint mit "Chronicles Of Decay" endlich das erste Album der Death-Metal-Truppe.



Und was soll ich sagen? Dieses Suchtgefühl ist gleich wieder da und wird nur noch stärker. Was SOUL GRINDER hier auf "Chronicles Of Decay" abliefert, ist kein 0815-Death-Metal. Bereits der Opener 'Infernal Suffering' lässt den Hammer kreisen und reisst den Hörer voll in seinen Bann. Es klingt zwar irgendwie widersprüchlich, aber ich würde den Sound SOUL GRINDERs als modernen Old School Death Metal bezeichnen. Dabei kann besonders Gitarrist Jan überzeugen, denn neben den harten Riffs baut er auch immer wieder melodische Gitarrenlinien.



Es fällt schwer, aus "Chronicles Of Decay' den einen oder anderen Song herauszuheben, der noch mehr überzeugt als andere. Dazu sind die Songs zu abwechslungsreich und zu gut. Mir persönlich gefällt 'Morbis Masquerade', bei dem ENDSEEKER-Fronter Lenny ein paar Gastvocals beisteuert, am besten, da es sich um eine richtig fette Abrissbirne handelt, ein Nackenbrecher sondergleichen. Aber auch 'Infernal Suffering' (mit NEGATORs Nachtgarm), 'Ruins Of Existence', 'The Sun And The Serpent' und der Rest sind absolut starke Death-Metal-Nummern. Hier fällt kein Song qualitativ negativ auf.



SOUL GRINDER zeigt mit dem Debüt "Chronicles Of Decay", dass Bremen auch verdammt starken Death Metal zu bieten hat. Oder um es anders auszudrücken: Dank SOUL GRINDER spielt Bremen endlich wieder auf hohem internationalen (Death Metal-)Niveau!