Love Is The Answer

Rock wäre auch eine Antwort gewesen.

Am Silvestertag 2020 erschien "Love Is The Answer", das neue Album des US-amerikanischen Gitarristen und Sängers Tony Spinner. Obwohl der Silberling dem Blues Rock zugeordnet wird, ist der Rock hier dünn gesät und, soweit vorhanden, von der softeren Art.

Dabei legt die Scheibe mit den nicht besonders harten, aber griffigen und verspielten Rocknummern 'Same As It Ever Was' und 'Dizzy' durchaus vielversprechend los. Bei beiden Stücken weiß Tony Spinner als Leadgitarrist mit einfachen, aber effektiven Mitteln Akzente zu setzen. Auch bei 'Pony Ride' mit leichter Country-Schlagseite und 'Honey Doll' kann man von Rock sprechen. Doch ansonsten sind ganz oder teilweise akustische, eher folkige Lieder (Titelstück, 'I Gotta Go'), Country ('Caroline', 'True Love') teils mit Slidegitarre oder Funk ('Chun-Key') mit wummerndem Bass zu hören. Dazwischen wird das rhythmische und reduzierte 'U.F.O.' gezupft.

Irritiert lese ich im Promozettel zum Album, dass zu Tony Spinners Einflüssen Rory Gallagher, Jimi Hendrix, Billy Gibbons und - kein Scherz - Johnny Winter gezählt werden. Also zumindest auf dem neuen Album lässt er sich das nicht anmerken. Doch Tony Spinner und seine Rhythmusgruppe aus Bassist Michel Mulder und Schlagzeuger Alex Steier spielen souverän ihr Programm. Beispielhaft kann der leicht jazzige, zweiteilige Siebenminüter 'Big River' genannt werden, ebenso das hübsche Stromgitarrensolo im weitgehend akustischen 'Someone To Love Me'. Definitiv bewegen sich die Musiker sicher in den verschiedenen Stilrichtungen.

Leser und Schreiber von POWERMETAL.de dürften in der Rubrik Blues Rock eher etwas schätzen, wie es die Herren Gallagher und Winter gemacht haben, als diese Werkschau an Blues-Fusionen. Aus unserer subjektiven Sichtweise wäre eine Bewertung mit 6 Punkten sicher angemessen ("ordentliches Album, das nicht mitreißt"), aber das wäre unfair gegenüber einer handwerklich gutgemachten Scheibe, die bei passenden Hörerkreisen sicher besser abschneidet.