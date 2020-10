Der logische nächste Schritt

Vor etwas über einem Jahr wünschte ich SPIRIT ADRIFT in meiner Rezension eine goldene Zukunft und ein Jahr später sind die Jungs schon mit Album Nummer vier zurück. Dieses Mal bei einem großen Label, weshalb zu hoffen steht, dass der nächste Schritt in Sachen Popularität trotz ausgefallener Touren und Festivals gemacht werden kann. Denn im Prinzip hat sich auf "Enlightened In Eternity" das fortgesetzt, was "Divided By Darkness" bereits zeigte. Die Band bewegt sich weiter von ihren Doomwurzeln fort hin zum klassischen Heavy Metal und tut dies auf wirklich starke, eigenständige Weise.



Die Riffs erinnern dabei auf dem neuesten Album hin und wieder klar an BLACK SABBATH in der DIO-Phase, nicht die schlechteste aller Referenzen, wie ich meine. Die Produktion ist immer noch sehr trocken, was aber sehr gut zur Musik passt und dazu gibt es dann auch noch den einen oder anderen kleinen Hit, allen voran 'Harmony Of The Spheres'. Doch auch der abschließende Longtrack 'Reunited In The Void' kann sich hören lassen und zeigt, dass SPIRIT ADRIFT in der Lage ist, längere Kompositonen spannend zu gestalten, denn hier fällt zu keiner Sekunde auf, dass man gut zehn Minuten lang dem gleichen Song lauscht.



Dies hier ist nun bereits das vierte Album in fünf Jahren Bandgeschichte, mehrere EPs und Splits sind zwischendurch ebenfalls erschienen und so ist es durchaus beeindruckend, dass man bei einem so hohen Output die Qualität konstant so hoch halten kann. Wer traditionellen Heavy Metal mit gelegentlichen Doom-Spurenelementen mag, der sollte mit "Enlightened In Eternity" seine Freude haben und SPIRIT ADRIFT im Auge behalten, vielleicht klappt es ja nächstes Jahr auch mit den geplanten Touren. Ich jedenfalls würde mich sehr freuen, die Band endlich auch mal live zu erleben. Bis dahin bleiben acht neue Kompositionen, die allesamt Spaß machen und das Niveau des Vorgängers durchaus halten können, weshalb Fans von "Divided By Darkness" hier auch einfach ungehört zuschlagen dürfen.