Verglichen mit dem dürftigen Vorgänger ein Unterschied wie Tag und Nacht!

Ich bin gerade ziemlich verwirrt. Vor gut zwei Jahren habe ich den Musikern von STILL PATIENT? noch die vollkommene Untauglichkeit attestiert und mitgeteilt, dass der Gothic-Rock-Sound der Düsseldorfer Combo zu nahezu 100 Prozent am Reißbrett entstanden sein muss. Nun, ein Album-Release weiter, muss ich diese Meinung jedoch drastisch relativieren. "Zeitgeist Weltschmerz" ist zwar sicherlich nicht die Quelle der Innovation, aber dennoch ein Spartenalbum, mit dem sich nicht nur der typische Düsterheimer freudig auseinandersetzen wird. Denn die neue Scheibe hat nicht nur sphärisches, episches Zeug am Start, sondern darüber hinaus richtig gute Hooklines, die im Spannungsfeld der SISTERS OF MERCY und BILLY IDOL tatsächlich auf Anhieb mitreißen können.

Doch was genau ist passiert? Welche Veränderungen sind einschneidend und gravierend? Nun, im direkten Vergleich entdeckt man erst einmal gar nicht so viel Auffälliges. Der Punkt ist jedoch, dass STILL PATIENT? das Intensitätslevel deutlich hat steigern können. Die melodischen Parts sitzen viel besser, die dezentere Elektronik baut sich nicht mehr so penetrant auf, gesangstechnisch hat das Projekt ebenfalls Fortschritte erheblichen Ausmaßes gemacht, und da "Zeitgeist Weltschmerz" auch insgesamt wesentlich vielseitiger aufgestellt ist als sein Vorgänger, kommt so schnell keine Langeweile auf - ein klarer Unterschieed im Vergleich zum ziemlich lahmen "Shape Shifters"!

Das Comeback der bereits in den 90ern sehr erfolgreichen Gothic-Rocker ist daher auch erst jetzt mit der nötigen Begeisterung zu sehen. War der erste Gehversuch nach der ziemlich langen Auszeit noch eher als Zwischenfall zu werten, nähert sich STILL PATIENT? nun langsam wieder der Idealvorstellung atmosphärisch dichten Gothic Rocks an. In dieser Form darf die Band sehr, sehr gerne weitermachen!

Anspieltipps: Zeitgeist WWeltschmerz, Metropolis, Hell And Back