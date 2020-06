Hier wird ordentlich Staub aufgewirbelt!

Kroatien mag auf der rockmusikalischen Landkarte dünn besiedelt sein, doch ich finde immer wieder ein paar sehr gute Bands. Die Power-Metaller STIMULANS habe ich letztes Jahr bei der "Hard 'n' Heavy Night" in Zagreb kennen gelernt, und schon dort konnten die Mannen von der dalmatischen Adriaküste nach der wesentlich bekannteren Gruppe ANIMAL DRIVE musikalisch noch einen draufsetzen. Mittlerweile befinden sich beide STIMULANS-Longplayer in meiner Sammlung und sie rotieren regelmäßig. "Dust" aus dem Jahre 2010 ist nach zwei EPs Mitte der 2000er das Debütalbum, und meines Erachtens sollte hierauf für jeden etwas dabei sein, der für traditionellen, melodischen Metal etwas übrig hat. Die Größen sowohl der NWoBHM wie IRON MAIDEN, aber auch JUDAS PRIEST und der US Power Metal wie METAL CHURCH und RIOT hinterließen ihre Spuren in STIMULANS' Musik, und dennoch würde ich den Kroaten zu keiner Minute die Eigenständigkeit absprechen. Die klare aber kernige Klangfarbe des singenden Gitarristen Mario Čuljak hat einfach einen Wiedererkennungseffekt und auch das äußerst stimmige Zusammenspiel der Gitarren wird zu einem bandtypischen Merkmal, sobald man sich eine Weile mit STIMULANS beschäftigt hat. Des Weiteren sei zu erwähnen, dass "Dust" absolut sauber und professionell produziert und auch optisch stimmig in Szene gesetzt ist.

Auf "Dust" befinden sich grob gesagt zwei Sorten von Songs. Da wären einerseits sofort eingängige Melodic-Metal-Hymnen wie 'Sacrifice' oder 'Dust The Road' und andererseits Tracks, mit denen man sich ob des durchaus progressiven Ansatzes etwas länger auseinandersetzen muss, bevor sie zünden. Dazu gehört zu Beispiel das fast neuneinhalbminütige 'War', eine wahre Wonne für Freunde von breakigen Riffs und mehrstimmigen Leads, die man sonst nur von JAG PANZER oder frühen ICED EARTH kennt. Oder eben von IRON MAIDEN. Und als Schmankerl gibt es am Schluß sogar noch einen Song in Landessprache ('Omiški Gusar'). Hier geht es um Omiš, eine alte Piratenstadt mit einer Festung auf einem Felsen über dem Meer. Omiški Gusar sind die modernen Piraten, die heute auf zwei Reifen und mit schweren Motoren über die Küstenstraßen cruisen, und ich bin mir sicher, dass auch heute noch einige von ihnen diese Hymne grölen, wenn sie sich auf den Weg machen, Staub auf den Straßen aufzuwirbeln.

Falls nun Interesse an einem physikalischen Tonträger besteht, schreibt die Band doch einfach mal bei Facebook an oder kontaktiert sie unter metalstimulans@gmail.com.