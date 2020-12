Nach der Vergangenheit kommt die Gegenwart.

Kürzlich schrieb ich hier in anderem Zusammenhang, dass manche Erscheinungen der Populärmusik nach etwa einer Generation ein kleines Comeback erleben. Auch der Grunge findet fast 30 Jahre nach seiner Hochzeit unter neueren Bands einige Nachahmer. Einer davon ist die Nürnberger Band STONEBOURNE, die kürzlich ihr neues Album "Squirrels On A Plane" vorgelegt hat, das mit 15 Liedern (wirklich Lieder, keine Intros oder Zwischenspiele oder dergleichen) prall gefüllt ist.

Die Frage, wie authentisch ein heutiger Neo-Grunge ist, stellt sich eigentlich nicht. Erstens leben wir nicht mehr in den frühen Neunzigern. Zweitens war schon der originale Grunge kein monolithischer Block; NIRVANA klang nicht wie ALICE IN CHAINS, PEARL JAM nicht wie die STONE TEMPLE PILOTS. Und drittens geht STONEBOURNE erfreulich undogmatisch an die Sache. Die Gruppe ist zweifellos vom Grunge beeinflusst. Sie hält sich an den rauen, ungeschliffenen, emotionalen Ausdruck dieser Musikrichtung, der auch negative Gefühle artikuliert, bleibt aber der gelegentlichen Neigung der damaligen Szene zum disharmonischen Lärm und zum kratzigen Genöle und kehligen Geknödel fern. Überhaupt macht der Sänger einen guten Job, der hie und da ein wenig an Kurt Cobain erinnert.

Als Quartett mit zwei Gitarren spielt STONEBOURNE tendenziell härteren Grunge, womit man bei uns an der richtigen Adresse ist, und hat zum Beispiel mit dem Eröffner 'Swimming Through The Water', 'Butterfly Effect' oder dem Titelstück einige gelungene Kracher im Gepäck. Aber auch im ruhigeren Fahrwasser liefert die Band gute Ergebnisse wie 'Take My Everything' oder 'Argue'. Nicht zuletzt das wirksame Zusammenspiel von Gitarren und Bass gereicht so manchem Titel zum Vorteil. Bei 15 Tracks ist natürlich nicht alles großartig, so überzeugen im Vergleich Nummern wie 'Easy', 'Life Hacks' oder die schlaffe Halbballade 'Armed And Dangerous' weniger. Jedoch eine große Stärke der Band ist, die schon von ALICE IN CHAINS bekannte Fähigkeit, unmerklich Tempo und Härtegrad einiger Stücke zu variieren, sodass sich deren Klasse erst nach wiederholtem Anhören offenbart. Nachzuhören bei 'Black Widow', 'Reason To Live' und der eindrücklichen Schlußnummer 'A Little Bit Of Killing'.

Mit einem Begriff wie "Grunge" kann eine Band natürlich Reaktionen provozieren, die nicht mehr ihre Musik im Fokus behalten. Das sollte nicht geschehen, denn STONEBOURNE bringt auf "Squirrels On A Plane" bei ein paar Längen überwiegend gute Rockmusik.