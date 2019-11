Beware, Dark Lord! Here Comes Bell-Man!

Interessant, ziemlich cool, leider aber auch sehr wenig Material

Drei Songs, von denen einer auch nur als kurzes Zwischenspiel fungiert, sind natürlich extrem wenig Material, um ein finales Urteil über die Talente der STRAYTONES zu fällen. Fakt ist allerdings, dass der stimmungsvolle Sound der Truppe aus Kiew sicherlich viele nennenswerte Anlagen mitbringt, auf die auch in Zukunft Verlass sein könnte, wäre die Combo auch mal ein bisschen aktiver bei der Planung und Ausarbeitung ihrer Veröffentlichungen, sonst wäre ihre Diskographie nicht ganz so überschaubar.

Das relativ verrückt betitelte neue Werk bringt die STRAYTONES aber relativ schnell wieder ins Spiel, zumal 'Dark Lord' und 'Bell-Man' Paradebeispiele für kreative, außergewöhnliche und doch straighte Psychedelic-Rock-Tracks sind und vor allem mit ihrer ungewöhnlichen Instrumentierung auf sich und die Band aufmerksam machen. 'Abyss' ist das besagte Interludium dazwischen, ebenfalls etwas origineller aufgezogen, leider aber nur ein kurzes Instrumentalstück zum Übergang - und damit zumindest in quantitativer Hinsicht kein weiterer Ausreißer mehr, der die schmale Spielzeit entscheidend verlängert.

Letztgenanntes bleibt damit auch das einzige Problem von "Beware, Dark Lord! Here Comes Bell-Man!" - es fehlt ganz klar an zusätzlichen Bewertungskriterien. Eines lässt sich aber trotzdem schon an dieser Stellle festhalten: Sollte die Band aus der Ukraine das hier gebotene Niveeau auch über die längere Distanz halten, ist wirklich noch eine Menge von ihr zu erwarten. Vorausgesetzt natürlich, man beschleunigt zeitgleich auch das Releasetempo...