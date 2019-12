Interessanter Start, träge Fortsetzung.

Obwohl sich der neue Release von STRIX NEBULOSA schon zu Beginn in so manchen üblen Black-Metal-Klischees suhlt und arge Probleme hat, sich vom Gros der melodischeren Szene-Releases zu distanzieren, lassen sich "Erbauliche Andacht" vor allem in der ersten Hälfte keine allzu großen Vorwürfe machen. Das Soloprojekt, das trotz der zwischenzeitlich relativ langen Schaffenspause aus der Asche von ARAGORN hervorgegangen ist, produziert mit 'Time...Dust!' und 'Der Populist' Kompositionen von recht hoher Qualität, die sowohl mit erhabenen Melodien als auch mit epischen Versatzstücken genau jenen Puinkt treffen, den viele Kollegen im symphonischen Wahnsinn jederzeit verfehlen. STRIX NEBULOSA ist stattdessen eher Basis-orientiert, streut zwar ab und an ein paar gesprochene Samples ein, bleibt im Großen und Ganzen aber dennoch eine typische 90s-Black-Metal-Combo, die bei Last Episode definitiv zum Prioritätenstamm hättte gezählt werden dürfen.

Leider verflüchtigen sich die guten Eindrücke bei wachsender Spielzeit aber immer mehr, was vor allem daran liegt, dass STRIX NEBULOSA in den meist überlangen Epen keine kreativen Meisterleistungen mehr vollbringt. Die Ideen werden nur noch geringfügig angepasst und modifiziert, bei den Melodien sitzt auch nicht mehr jede Ton, und wenn man relativ plötzlich von einem Moment auf den nächsten feststellt, dass "Erbauliche Andacht" in Langatmigkeit und schließlich in Langeweile verfällt, ist man doch irgendwie beunruhigt - denn einmal bewahrheitet sich der alte Leitsatz, dass weniger oftmals mehr sein könnte. Und bei der monumentalen Spieldauer von "Erbauliche Andacht" trifft dies allemal zu.

Vielleicht sollte STRIX NEBULOSSA daher auch das ziemlich hohe Veröffentlichungstempo ein wenig zurückfahren und stattdessen lieber nur die Fragmente verwerten, die den etwas höheren Ansprüchen auch genügen können. Am Ende ist "Erbauliche Andacht" nämlich dann doch von relativ viel Masse, aber nicht ganz so viel Klasse dominiert - und das ist angesichts der eben genannten Highlights dann doch recht tragisch, weil summa summarum ein anderes Fazit möglich gewesen wäre.

Anspieltipps: Der Populist, Time...Dust!