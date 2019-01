Black Out The Sky

Lahme Akustik-Show

An einer Platte wie "Black Out The Sky" werden sich viele STRUNG OUT-Fans der ersten Stunde stoßen - ähnlich wie schon beim letzten Album der legendären Ami-Punks, die auf "Transmission. Alpha. Delta" noch vergleichsweise harte Töne angeschlagen hatten. Diesmal hat man den absoluten Gegensatz präferiert und die Stecker rausgenommen, um eine rein akustische Platte zu produzieren - ein bisschen Lagerfeuerromantik inbegriffen.

Statt flotten Singalongs, mehrstimmig performten Chören, Sträußen voller Melodien und coolen Drei-Akkorde-Grooves gibt es diesmal nachdenkliche Ware mit leichtem Emo-Einschlag, ein wenig Classic-Rock-Feeling samt minimaler Folk-Attitüde und zuletzt auch einige poppige Strukturen, mit denen sich die Band definitiv ganz stark dem Mainstream anbiedert. Und ganz ehrlich: Man könnte es den Fans auch nicht verdenken, würden sie ihre Faves mit etwaigen Sellout-Anklagen überhäufen, weil das Material durch und durch berechnend ist.

"Black Out The Sky" mag zwar acht anständige Kompositionen auftischen, ist aber zu brav, zu glatt, zu sehr auf massenkompatibel getrimmt und letztendlich sogar bestens geeignet, eine längere Fahrstuhlfahrt zu untermalen - raue Energie und packender Drive exklusive. Ganz entfernt fühlt man sich an so manchen GREEN DAY-Song erinnert, der es dann auch der breiten Masse recht machen sollte. Während Billy Joe Armstrong und seine beiden Weggefährten aber längst Teil des Mainstreams sind, konnte sich STRUNG OUT mit musikalischen Argumenten immer wieder diesem vermeintlichen Aufstieg zur Wehr setzen. "Black Out The Sky" ist daher ein nicht näher nachzuvollziehender Schritt in die - meines Erachtens - völlig falsche Richtung. Und ich bin mir absolut sicher, dass viele STRUNG OUT-Anhänger sich genau dieser Meinung anschließen werden - sehr schade!