Starke Melodien, starkes Setting - starkes Album!

Beim ersten Durchlauf von "Calling" entstehen reichlich nostalgische Gefühle; mancher skandinavische Hardrock-Act kommt ins Gedächtnis, man spürt die Inspiration von alten Größen wie DIO und RAINBOW, doch gleichermaßen hat der minimal angeproggte Sound von STUCKFISH auch etwas sehr Erfrischendes, Zeitgemäßes, was nicht darauf schließen lässt, dass es sich bei dem bis dato noch unbekannten Duo um einen wiedergekehrten, einst erfolglosen Act handelt, der nun seinen zweiten Anlauf wagt. Und tatsächlich: "Calling" ist das Debüt der dennoch sehr erfahrenen Truppe aus Morpeth, deren beide Mitglieder unter anderem schon Erfolge mit JUDAS RISING und HEAVY LOAD feiern konnten.

Mit ihren eigentlichen Combos hat das neue Werk jedoch nicht allzu viel gemeinsam; Adrian Fisher und Frontmann Phil Stuckey mögen es in ihrer ersten Kollaboration etwas beschaulicher und gediegener, legen großen Wert auf epische, manchmal auch ausladende Arrangements und ordnen sich in weiten Teilen den Schemata des klassischen Melodic Rock unter, finden über ein paar interessante Tastenvariationen, einige sphärische Interludien und einen gelegentlich fast spacigen Sound auch hier eine eigene Nische, die sie mit ausreichend Individualität und auch Originalität füllen. Vor allem die etwas längeren Stücke des neuen Albums erzeugen dabei eine wohlige Gänsehaut, die nicht nur von den meist einprägsamen Melodien, sondern vor allem auch vom stimmungsvolen Unterbau ausgeht. 'The Man That I've Become' und 'Leaving' setzen kontinuierlich Reizpunkte, aber auch 'Wall Of Silence', 'Into The Fire' und der beinahe hymnische Opener und Titelsong 'Calling' weiß mit einer feinen Hookline sofort zu überzeugen. Sieht man mal vom etwas zu pathetischen, balladesken Schlusstrack 'Something To Believe In' ab, ist "Calling" ein wirklich bärenstarkes Hardrock-Album geworden, das den klassischen Anteil mit vielen sehr angenehm aufbereiteten Sympho/Prog-Elementen verbindet und das Ganze schließlich mit wunderschönen Widerhaken bereichert. Die Vita der beiden Musiker hatte Ähnliches erwarten lassen, doch die Bestätigung folgt erst mit dem Release dieses hoffentlich nicht einmaligen STUCKFISH-Albums.

Anspieltipps: Wall Of Silence, Leaving