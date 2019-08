Ein schwer verdauliches Machwerk.

SUBSTATION wird präsentiert als Metalcore-Band mit Techno-Einflüssen. So viel kann da ja nicht schiefgehen, dachte ich mir. Mit HEAVEN SHALL BURN mag ich eine stilprägende Truppe im Metalcore tatsächlich ganz gerne und abgefahrene Synthesizer wissen bei HORSE THE BAND auch mal zu gefallen. Und augenzwinkernd soll das alles bei SUBSTATION ja auch sein.

Nun denn, 34 Minuten später bin ich schlauer. Und wurde eines besseren belehrt. Die popmusikalischen Elemente kommen hier keineswegs augenzwinkernd rüber - sie dominieren den Sound. Das Fundament von "Hollywood Vibes" besteht nämlich nicht aus harter Gitarrenmusik, die mit Keyboards angereichert wurde. Songs wie 'Dancing In The Sun', 'Biggest Fan' oder 'Pool Party' (eigentlich könnte man hier jede Nummer bis auf 'Vibing' nennen) fußen auf tanzbaren Beats, die deutlich mehr mit poppigem Trance als mit Metal in irgendeiner Art und Weise zu tun haben. Dazu kommt noch die permanent und plakativ heraufbeschworene Partystimmung, die sich leider auch in den Texten niederschlägt. In dieser Kombination wird "Hollywood Vibes" für jemanden, der tatsächlich auf Metal steht, schnell unhörbar. Wenn es schon Partystimmung sein muss, dann bitte mit dem musikalischen Background eines TOM ANGELRIPPER.

Wer tatsächlich SUBSTATION gerne hört und wissen möchte, wie deren neues Album geworden ist, wird dies vermutlich nicht in einem Metalmagazin erfahren wollen. Mit dem Feeling, den musikalischen Zutaten und der Attitüde könnte es kaum weniger Schnittmengen geben als hier. In meinen Ohren ist "Hollywood Vibes" ein kalkuliertes, ZDF-Fernsehgarten-kompatibles Album für die nächste Mai-Wanderung unter Nicht-Metallern. Einzig die handwerkliche Komponente bewahrt das Album vor der 1-Punkt-Bewertung.