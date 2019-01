So geht Thrash!

Es gibt keine neuen Impulse im Thrash? Möglich. Kaum eine der jungen Wilden kommt an die Klasse der Altvorderen heran? Stimmt (leider). Von daher machen es die fünf jungen Burschen aus Ohio mehr als richtig. Sie versuchen erst gar nicht irgendetwas Neues zu erfinden, sondern zeigen von der ersten Minute an, welche Band sie eigentlich gern wären. Diese Band heißt SLAYER. Okay, welcher Thrashmusiker wäre nicht gern in dieser Band? SLAYER hat wie kaum eine andere Band diese Musikrichtung geprägt und mir fallen wenig andere Kapellen ein, die Kerry König und seiner Bande das Wasser reichen kann, wenn es um Brutalität und Charisma geht. Wenn man irgendeinem Neuling per Hörprobe erklären möchte, wie denn dieser Thrash so klingt, wird man unweigerlich zu "Reign In Blood" greifen. Jede andere Scheibe würde das Ergebnis nur verwässern. Von daher ist es also ein sehr erstrebenswertes Ziel, wie SLAYER sein zu wollen.

Nun kommt der Clou: Diesen fünf Burschen hier gelingt es auf "The Astral Awakening" sehr dicht im Fahrwasser ihrer übergroßen Vorbilder zu musizieren. Die zwölf Nummern auf dem Album rasieren in einer Spielzeit von unter 30 Minuten jedem Frosch die Locken weg. Das ergibt eine unangenehme Kälte zwischen den Beinen. Da heißt es dann: Warm anziehen! Und genau das müssen sich alle anderen Nachwuchs-Thrasher jetzt auch, denn die urwüchsige Durchschlagkraft dieser Scheibe wird momentan von keiner mir bekannten Band getoppt. Serviert mit einem herrlich fleischigen Klangbild, spritzen uns beim Anhören die Riffs nur so um die Ohren und der Sänger orgastiert genau so eindrucksvoll wie Onkel Tom. Das Fundament zu diesem Gemetzel bildet ein Lombardo-Gedächtnis-Double, welches offenbar Gliedmaßen aus Gummi hat. Grandios!

Einzelne Songs kann man aus diesem Geballer kaum herausheben, aber ich erwähne als Anspieltipps mal das abgestoppte 'Inhumane', den atemberaubenden Opener 'Blinded By Light',' Unprecedented Salvation' mit mystischen Sprach-Part und das hyperschnelle 'Sin Of The Innocent'. Aber eigentlich ist es völlig egal, wohin man den Laser schickt: Das Ergebnis wird immer völlige Begeisterung sein.

Wer nun Lust auf dieses rattenscharfe Geschoss hat, bekommt diesen feinen Silberling wahlweise dirket über die Band oder beim Metal Commander (metalcommander@gmx.de) für 11,- Euronen (inkl. P&P).