SUBWAY TO SALLY – live ein Brett!

Wenn ich ehrlich sein soll, muss ich zugeben, dass ich nicht so der Fan von Live-CDs bin, ich mag viel lieber Live-DVDs. Allerdings bin ich von "Alles, was das Herz will" sehr angenehm und sehr positiv überrascht. Dass SUBWAY TO SALLY eine erstklassige Liveband ist, ist unbestritten und so ist es umso schöner, dass das auf dieser CD auch so richtig toll rüberkommt.



Das Album ist während der Hey!-Tour 2019 entstanden und bietet einen guten Mix aus Titeln vom damaligen neuen Album und liebgewonnenen Klassikern, die nach wie vor auf keinem Subway-Konzert fehlen dürfen.



Wenn beim 'Intro' schon lautstark "Blut, Blut, Räuber saufen Blut!" ertönt, fühlt man sich sofort in ein Konzert versetzt - und dann macht es nur noch Spaß, sich die CD reinzuziehen. Die Kommunikation mit dem Publikum ist toll eingefangen und dieses gibt seiner Begeisterung mannigfaltig Ausdruck, sei es durch Mitsingen oder Klatschen, immer wieder animiert von Eric.



Für alle, die auf der Tour dabei waren, dürfte diese Scheibe eine tolle Erinnerung sein und das Konzertfeeling noch einmal aufleben lassen. Wer SUBWAY To SALLY noch nicht live gesehen hat, sollte in die CD auf jeden Fall reinhören – die Band geht ja gleich nach Erscheinen des Live-Albums auf „HEY!“-Verlängerungs-Tour. Also eine gute Gelegenheit, das Live-feeling, das auf "Alles, was das Herz will" zu hören ist, hautnah mitzuerleben.