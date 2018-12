Kurzer Zwischenstopp - mehr nicht!

Ob eine EP mit gerade mal vier regulären Stücken, einer Spieldauer von 14 Minuten und einigen Eindrücken, die selbst den leidenschaftlichsten Death-Metal-Fan nicht vom Hocker reißen, ausreicht, um eine etwas längere Pause passend abzuschließen? Bei SUDDEN DEATH war ohnehin noch nie so viel Betrieb, dass sich die Italiener mit neuen Releases überschlagen hätten, aber gerade die Fans, die der Truppe aus Rom schon seit zwei Dekaden die Stange halten, dürfen zu Recht etwas mehr erwarten, als nach dreijährigem Exitus mal wieder so knapp abgespeist zu werden.



Zu verkraften wäre dies jedenfalls noch halbwegs, wenn SUDDEN DEATH den musikalischen Output etwas fetter gestaltet hätte, aber auch hier ist dann schnell Sense. Die Südeuropäer begnügen sich mit drei launischen, meist im Midtempo gehaltenen Standards und schießen eine neue Version von 'Too Drunk To Fuck' nach, die der vorangegangenen Fassung lediglich klangtechnisch überlegen ist. Prickelnde Momente? Kickende Augenblicke? Richtig heftige Abfahrten? Tja, all das bleibt die Band diesmal leider schuldig, wenngleich ein gewisser Level nach wie vor bedient wird. Aber irgendwie fehlt hier die Leidenschaft bei der Umsetzung bzw. das gewisse Etwas in der Präsentation. Schön zu hören, dass SUDDEN DEATH noch lebt, aber etwas mehr als lediglich ein paar anständige, aber letztlich nicht weiter erwähnenswerte Stücke hätte man diesem Aufbäumen viel lieber zugesprochen. So bleibt "Stillborn" nicht mehr als ein viel zu knapper Release, der sich wirklich nur an die Die-Hard-Fangemeinde richtet - alle anderen verpassen nichts Wesentliches.



Anspieltipp: The Right To Kill