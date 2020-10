Für Freunde authentischen deutschen 80er Metals.

Die Berliner SUDDEN DEATH waren einfach zu spät dran, als sie 1987 ihr erstes und einziges Album in Eigenregie veröffentlichen mussten, da selbst Noise Records die Band nicht mehr unter Vertrag nehmen wollte. Vier oder fünf Jahre früher hätte man den Deal wohl mit Leichtigkeit eingefahren, denn die Mucke des Quartetts ist typischer deutscher Heavy Metal, der perfekt zu dem Label gepasst hätte, das damals unter anderem deutsche Kultbands wie FAITHFUL BREATH, RUNNING WILD und HELLOWEEN unter seinen Fittichen hatte.



Jetzt haben die Spezialisten für kultige Wiederveröffentlichungen Golden Core Records "All Or Nothing" in einer Ultimate Editon neu aufgelegt und wir kommen endlich alle in den Genuss von richtig schönem, kultigem 80er Jahre Heavy Metal aus deutschen Landen. Die Mucke erinnert dabei stellenweise an frühe ACCEPT, was nicht unerheblich an der Stimme von Sänger und Bassist Arno Schamberg liegt, die eine ähnliche Klangfarbe wie die von Udo Dirkschneider besitzt. Das Songwriting ist auf für damalige Verhältnisse durchaus ansprechendem Niveau, und die Songs gehen gut ins Ohr. Das Teil hätte ich mir seiner Zeit bestimmt zugelegt, hätte es mir der damalige Plattendealer meines Vertrauens empfohlen, so wie vieles andere auch. So ist die Scheibe leider komplett an mir vorbei gegangen, was wohl hauptsächlich daran lag, dass sie eben nur in kleiner Auflage in Eigenregie veröffentlicht wurde und dadurch hauptsächlich regional verkauft worden sein dürfte und so im Süden der Republik nicht erhältlich war.



Neben dem regulären Album mit acht Stücken konnte auch noch reichlich Bonusmaterial zusammengetragen werden. Die Liveversion von 'Loaded Brain' stammt hierbei von einer Veranstaltung namens Bundesrockpreis 1986, bei dem die Berliner damals unter anderem gegen PUR antraten, welche den Wettbewerb gewannen. Dass wir auch das erste Demo der Band zu hören bekommen, haben wir der Ehefrau des leider inzwischen verstorbenen Gitarristen Frank Barz zu verdanken, die ein altes Tape gefunden hat, mit verschollen geglaubten Aufnahmen. Enthalten waren neben den zwei regulären Demostücken auch noch ein als 'Intro' betitelter Instrumentaltrack. Warum es die Bandhymne 'Sudden Death' dabei seinerzeit nicht vom Demo auf das eigentliche Album schaffte, weiß wohl nur die Band selbst, denn schlecht ist sie beileibe nicht.



Ein weiteres Bonbon sind dann noch drei bisher unveröffentlichte Stücke von der Nachfolgeband WOLFPACK. Interessant sind die Song vor allem auch deshalb, weil Arno Schamberg hier nur noch noch den Bass bedient. Neben ihm war von der alten Truppe noch Schlagzeuger Michael Köster mit von der Partie. Der Sänger, dessen Name leider nicht erwähnt wird, erinnert mich leicht an James Neal von MALICE. WOLFPACK es hat leider trotz gutem, melodischerem Material nie über Demostatus hinaus geschafft. "All Or Nothing" erhält zu guter Letzt noch einen Hidden Track mit Inteviewausschnitten, in denen wir erfahren, wo der Bandname SUDDEN DEATH herkommt. Woher, das wird an dieser Stelle nicht verraten. Kein Geheimnis mach ich allerdings aus der Tatsache, dass Neudi den alten Aufnahmen ein mehr als gelungenes Remastering verpasst hat.



Zum Anchecken hier ein paar Hörproben: