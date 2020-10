Tod dem Keyboard-Kitsch - eine Ansage, die leider nicht ersnt genommen wird!

Zwei Herzen schlagen in meiner Brust, wenn ich darüber nachdenken soll, das aktuelle Werk von SUFFERING SOULS wirklich gut zu finden. Zum einen muss man dem hiesigen Black-Metal-Ensemble durchaus die Fähigkeit zusprechen, mit relativ simplen Mitteln anständige Hooklines zu produzieren, die so manchen Liebhaber des frühen symphonischen Schwarzstoffes in Verzückung geraten lassen sollten. Zum anderen ist die Verwendung des wirklich unterirdisch in Szene gesetzten Keyboards so anstrengend zu ertragen, dass man sich fragen muss, ob die Herren Musiker ihr neues Werk vor der endgültigen Fertigstelluing überhaupt noch einmal gehört haben.

"True Godfucking Soulblight" ist relativ rau produziert und wirft alleine deshalb schon Kontraste auf, die das Sythie-artige Gewaber im Hintergrund in ein Licht rücken, das nur sehr, sehr selten mit den eigentlichen Songs kompatibel ist. Da wird fast schon glatt gebügelt, was eigentlich aggressiv und extrem klingen soll, und dieser Widerspruch verwandelt vor allem die zweite Hälfte des neuen Albums in eine echte Zerreißprobe, bei denen man die negativen Eindrücke leider nicht ausblenden kann.



In Sachen Songwriting ist "True Godfucking Soulblight" indes eine absolut anständige Sache; die Melodien sitzen, der Bezug zur alten Schule lebt, und in Sachen Performance ist auch alles im grünen Bereich, sieht man eben von besagten Keyboardflächen ab. Wie man die Sache ganz ordentlich lösen könnte, zeigt am Ende hingegen der Live-Mitschnitt zu 'Punishment For The Believe To The Christianity', der das raue Naturell des SUFFERING SOULS-Sounds wunderbar widerspiegelt, gleichzeitig aber eben auch nicht mit allzu aufdringlichen tasten nervt und somit genau jenen Balanceakt hinbekommt, den die band im Studio nicht haben konservieren können. Der Effekt ist polarisierender Natur und wird nicht jedem Konsumenten auf Anhieb gefallen. Andererseits: Die Songs an sich sind gut, sowohl in ihren Strukturen als auch im Hinblick auf ihre angenehme Zugänglichkeit. Aber dieses verdammte Keyboard, das nervt leider gewaltig und führt folglich auch zu einigen unnötigen Abzügen!