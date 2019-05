KATATONIA, PARADISE LOST und halb Göteborg - nicht die schlechtesten Referenzen!

Andrey Tollock hat seine Hausaufgaben gemacht! Der russische Multiinstrumentalist und Alleinunterhalter bei SUNSET FORSAKEN widmet sich in seinem zweiten Projekt ausgiebig den Referenzen der ersten Göteborg-Welle, die er schließlich mit einer sphärischen Doom-Front konfrontiert, wie man sie seinerzeit von PARADISE LOST und GODGORY angeboten bekommen hat. Und siehe da: "Chameleon Waters"erreicht direkt ein Level, von dem viele Nachahmer aus der zweiten Reihe heute immer noch träumen. So viele wunderbare epische Momente, eingebettet in richtig starke Melodiebögen, erlebt man in einem so kompakten Bündel jedenfalls nicht tagtäglich!

So fühlt sich der Opener 'Remnants Of A Faded Love' noch ganz so an, als würden die Herren von IN FLAMES in einer Retrospektive ihr eigenes Treiben mit den britischen Szene-Protagonisten um Nick Holmes Revue passieren lassen. 'Sweet Endless Torture' nährt sich derweil in einigen Ansätzen MY DYING BRIDE, bis schließlich eine KATATONIA-taugliche Hookline das Zepter übernimmt. Im Titelsong mischt sich einmal mehr PARADISE LOST ins Geschehen ein, und wenn SUNSET FORSAKEN auf der Zielgraden noch einmal mit etwas mehr Epik hantiert, fühlt man sich sogar ein bisschen an die OPETH-Anfänge erinnert - wobei "Chameleon Waters" an sich wesentlich leichter zugänglich ist als beispielsweise der vertrackte Sound von Akerfeldt und Co. auf "My Arms, Your Hearse".

Im Großen und Ganzen ist dieses Album von vielen vertrauten Zitaten umgeben, die Mastermind Tollock jedoch mit aller gebotenen Leidenschaft wieder zum Leben erweckt und schließlich in seinen eigenen Kosmos überführt. Wer Alben wie "Draconian Times" lieben gelernt hat und mit den oben aufgeführten Acts aufgewachsen ist, wird auf "Chameleon Waters" eine nostalgische Zeitreise erleben, die hin und wieder auch mit Gänsehautmomenten aufwarten kann. Diese fünf Songs sind eine echte Wonne!

Anspieltipps: Chameleon Waters, Remnants Of A Faaded Love