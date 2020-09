Erdiger Rock, der eine heilende Wirkung entfacht

Beim inzwischen fünften Album ist dieses Unternehmen angelangt und das, obwohl Mastermind Stavros Papadopoulos diese Formation erst vor noch nicht einmal zehn Jahren aus der Taufe gehoben hat und bekanntermaßen auch noch bei zig anderen Bands aktiv ist, sowie auch als Produzent gut beschäftigt zu sein scheint.



An Inspiration fehlt es dem guten Mann also definitiv nicht, an seiner Klasse als Songschreiber, Gitarrist und Sänger zweifelt ohnehin seit Jahren niemand. Von daher ist zwar die Erwartungshaltung an "Shining Light" nicht gerade gering, doch der Kerl schafft es einmal mehr, den Hörer locker auf seine Seite zu ziehen. Vorausgesetzt logischerweise, man hat für hemdsärmeligen Rock der gediegenen Gangart ebenso etwas über wie für eine unprätentiöse Vortragsweise.



Genau das gibt es nämlich auf "Shining Light" zu hören. Die Scheibe ist, wie zu erwarten war, von der lässig gezupften Lead-Gitarre des Chefs geprägt und stilistisch in nahezu sämtlichen Sub-Genren des traditionellen Rocks angesiedelt. Vom erdigen Blues Rock bis zum locker-flockigen Südstaaten-Groove in - bewährter Manier hat Stavros erneut so ziemlich alles im Gepäck, was der Hörer von ihm erwartet.



Im Vergleich zu früheren SUPER VINTAGE-Alben sind einige der Texte dieses Mal jedoch ein wenig nachdenklicher ausgefallen. Da er die Nummern allesamt während der weltweit grassierenden Covid-19-Pandemie geschrieben und aufgenommen hat, sollte das aber nicht unbedingt für Verwunderung sorgen. Im Gegenteil, seiner Botschaft, die heilende Wirkung von Musik in Zeiten wie diesen auszunutzen, kann man sich nur anschließen. Tracks wie 'Birds On A Wire', 'Southern Son', 'Lone Star Rider' oder 'Bourbon Man' stellen das auch ohne Wenn und Aber unter Beweis!