Britischer Artrock aus - Köln?

Ja, eine gewisse Neigung in Richtung des Neoprogs beziehungsweise Art Rocks von der Insel darf man schon haben, wenn man dem merkwürdig betitelten "#Trnsit" lauscht. Grob in diese Schiene reiht sich das Trio aus der Domstadt ein, allerdings mit einem immer wieder durchscheinenden Drang in Richtung Post-Rock, der den Sound der Band durchaus originell macht und trotzdem fest mit beiden Füßen den Spagat zwischen den beiden Antipoden schafft und nur von Song zu Song das Gewicht ein wenig verlagert.

"#Trnsit" ist bereits das dritte Album der Band, die ihre Musik auch als "Progressive Rock with love and samples" betitelt. Wobei die Samples meist schön unaufdringlich sind. Stattdessen klingt man unaufgeregt, handgemacht und gekonnt nach PINK FLOYD in 'Albatross', GENESIS gemischt mit neueren MARILLION in 'World On Wire', und in dem langen 'Safe And Now' darf man TWELFTH NIGHT, PETER GABRIEL, etwas HAWKWIND und World Music vermischen, wobei vor allem das Didgeridoo einen interessanten Farbtupfer liefert. Das einzige, was ich an dem Lied überhaupt nicht verstehe, ist das abrupte Ende mitten im Stück. Bestimmt hat SUPERTHOUSAND sich dabei etwas gedacht, aber ich kann es nicht nachvollziehen. Ich finde diesen akustischen Interruptus schon beinahe ärgerlich.

Der überwiegende Teil des Album ist ruhig und melancholisch, aber immer wieder rocken die drei Buben auch sehr ordentlich, was im Sound ein wenig unterzugehen droht, ist das Ganze doch eher sanft floydig produziert. Doch das Gesamtkonzept passt und macht "#Trnsit" zu einem großartigen Album für die Schnittmenge aus Post, Prog und einfach gutem Rock. Übrigens: Im Gegensatz zu den meisten anderen Bands dieses Genres kommt SUPERTHOUSAND auch noch auf den berühmten Punkt. Da bleibt mir wohl nichts anderes übrig, als euch das Album ganz doll ans Herz zu legen!

Hört selbst: