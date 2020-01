Ein wahrlich elektrisierendes Thrash Metal Werk!

Das neue Jahr ist noch jung und trotzdem kann ich zu diesem frühen Zeitpunkt mit Sicherheit behaupten, dass bereits zwei Plätze meiner Top 20 im Jahresrückblick 2020 fest vergeben sind: Zum einen natürlich das erstklassige "Wings Of Rage" aus dem Hause RAGE, und zum anderen dieses Thrash-Metal-Juwel, welches auf den Namen "Part Of A Sick World" hört. Unglaublich, wie perfekt es dem deutschen Quintett gelingt, seine Wut über Korruption, Manipulation und Verleumdung in positive musikalische Aggressivität zu kanalisieren. Die Debütscheibe aus dem Hause SURGICAL STRIKE ist wie ein sehnlichst erwarteter Schlag mitten in die Fresse seiner Hörer.

Die Jungs zocken technisch höchst anspruchsvollen Thrash Metal im Stile EXODUS, DEATH ANGEL oder TESTAMENT und sind musikalisch mit den hier genannten Bands mindestens auf Augenhöhe, wenn nicht sogar schon etwas voraus. Mein Kollege Alexander Fähnrich beschrieb Sänger Jens "Korken" Albert in seinem Review zur 2016 in Eigenregie erschienenen EP "Five To Twelve" folgendermaßen: "Ein Sänger, der wie eine Mischung aus allen drei EXODUS-Frontsäuen klingt: räudig wie Paul Baloff, dreckig wie Zetro Souza und aggressiv wie Rob Dukes." Dem gibt es von meiner Seite aus nichts hinzuzufügen.

Die elf auf dem Silberling enthaltenen Titel sind allesamt technisch hochklassig, mit mörderischem Riffing und filigranen Solos gespickt, dass auch Gitarrenfetischisten, wie ich zugegebenermaßen einer bin, hier die absolute Vollbedienung bekommen. Einzelne Titel aus diesem Gesamtkunstwerk hervorzuheben erspare ich mir an dieser Stelle, denn es ist tatsächlich absolut scheißegal, ob man sich die Abrissbirne 'Dead End Gone', den anfänglichen Groover 'Below Zero' oder den Knüppel-aus-dem-Sack Albumrausschmeißer 'The Breed' zu Gemüte führt, alle Titel überzeugen und glänzen mit den von mir genannten Trademarks.

Werfe ich einen Blick auf unsere herrlich florierende Thrash-Metal-Szene, bekomme ich das Dauergrinsen nicht mehr aus meinem Gesicht. Es spielt dabei überhaupt keine Rolle, ob es die eher altgedienten Herren von SODOM, DESTRUCTION, EXUMER oder ASSASSIN sind, oder Bands neueren Datums wie ABANDONED, TRAITOR oder DISORTED, die auf ganzer Linie zu überzeugen wissen. "Thrash Metal made in Germany" hat sich schon lange über die Landesgrenzen hinaus zu einem international geschätzten Markenzeichen gemausert. An "Part Of A Sick World" muss sich diesjährig sowohl die nationale als auch internationale Thrash-Metal-Garde messen lassen. Unglaublich, dass es sich angesichts der herausragenden Klasse tatsächlich um ein Debütalbum handelt. Ich neige ehrfurchtsvoll mein Haupt!