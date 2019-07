Lähmend langweilig!

Das Ende der Durststrecke ist bei SVARTHART nach wie vor nicht in Sicht, weil die belgische Doom/Death-Brigade offenkundig nicht lernwillig ist. Auch auf ihrem neuen Album "Awaiting The Return" präsentiert sich die Band extrem verbohrt, schafft es kaum, die morbide Atmosphäre mit irgendwelchen auch nur ansatzweise intensiven Momenten auszustatten, verlegt sich derweil auf lahme, lähmende Riffs und relativ monotones Geröchel und wählt schließlich ein Einheitstempo, das nicht spektakulär sein muss, das aber im Prinzip noch einmal deutlich den Spiegel vorhält - denn das, was hier insgesamt geschieht, ist nicht weniger einschläfernd als der letzte Release aus dem Hause SVARTHART. Und womöglich ist dessen 'Qualität' sogar noch gefährdet...



Ungenügend ist am Ende aber einfach, dass die Herren ihren Stiefel so stur durchziehen, ohne dabei Gedanken zu entwickeln, dem Material ein bisschen mehr Spannung zu verpassen. Da wird kaum variiert, Dynamik ist ohnehin ein fraglicher Punkt, die Performance als solche ist auch nicht sonderlich konkurrenzfähig, und klangtechnisch kann man das ganze zwar als Tribut an die goldenen 90er im Doom/Death bewerten, doch letztendlich tut sich die Band mit dem Garagen-verdächtigen Sound auch keinen echten Gefallen.



Folglich ist die Rückkehr von SVARTHART definitiv nicht jenes Event, auf das man dringend gewartet hat. Den Albumtitel darf man daher auch nicht wörtlich nehmen. Doch solange die Musiker resistent gegen jedwede Veränderung bleiben, solange wird sich auch inhaltlich kaum etwas bewegen können. "Awaiting The Return" ist einmal mehr Langeweile pur. Leider muss man es so drastisch sagen!