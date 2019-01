When A Shadow Is Forced Into Light

Nichts Neues - und das ist gut so!

SWALLOW THE SUN bewegt sich auf "When A Shadow Is Forced Into The Light" gewohnt in Zeitlupentempo und stilistisch gesehen keinen Zentimeter. So sehr mich Experimentierfreude und eine spürbare Weiterentwicklung bei anderen Bands verzücken, so sehr freue ich mich über die Sturheit, mit der die Finnen an ihrem Erfolgsrezept festhalten.

Wieso sollten sie sich denn auch ändern? Schließlich hat das Sextett über die fast 20-jährige Bandgeschichte einen einzigartigen Stil etabliert, der trotz Einschränkungen in punkto Geschwindigkeit genug Raum für spannende Ideen bietet. Der titelgebende Opener überzeugt mit einem coolen, treibenden Rhythmus - mit den leicht orientalisch anmutenden Akkorden und Melodien haben die Finnen den ungewöhnlichsten Song der Scheibe auf die erste Position gestellt. Sänger Mikko liefert mit seinem cleanen Gesang eine erneut tadellose Leistung ab. Die gepressten Black-Metal-lastigen Screams hingegen wirken etwas gepresst und kratzen tatsächlich im Ohr. Wo ist der abgrundtiefe Grabgesang aus vergangenen Zeiten geblieben, mein Guter?

SWALLOW THE SUN spielt auf "When A Shadow Is Forced Into The Light" routiniert mit den unterschiedlichsten Dynamikgraden. Das macht unglaublich viel Laune. Jede einzelne Melodie, egal ob von Sänger Mikko, den Gitarren oder dem Keyboard vorgetragen, transportiert diese unverkennbare Suomi-Melancholie. Fans werden die neue CD ihrem Händler des Vertrauens in jedem Fall mit Kusshand aus den... eben, aus den Händen reißen.

Nach dem dreiteiligen Epos "Songs From The North I, II & III" hat SWALLOW THE SUN nun wieder auf ein strafferes Konzept gesetzt. Zweieinhalb Stunden stehen nun knapp über 50 Minuten Kompaktheit gegenüber. Auch wenn der Vorgänger einen Ticken stärker ist als das neue Langeisen - ein neues SWALLOW THE SUN-Album ist immer eine Investition wert.