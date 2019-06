Nicht wirklich befreit.

TAKEN aus dem spanischen Pamplona legt mit "Unchained" nach dem selbstbetitelten Debüt (mit viel schönerem Artwork) das zweite Album vor. Darin enthalten ist keyboardlastiger Euro-Metal mit einer Menge Energie und Spielzeit. Immerhin läuft der Dreher eine gute Stunde, die einem bei der nicht so wirklich abwechslungsreichen Genrekost durchaus noch etwas länger vorkommt. Zwar behauptet das Siebengespann, das genauso viele Keyboarder wie Gitarristen umfasst (nämlich zwei), mit "Unchained" von jeglichen Ketten befreit aufzuspielen, doch das stimmt nicht. Denn im Grunde spielt TAKEN das nach, was schon viele vorher spielten. Irgendwo zwischen DRAGONLAND, SONATA ARCTICA und RHAPSODY, was nun nicht die größte Spannweite aufzeigt, pendelt sich die Gruppe um Sänger David Arredondo ein.

Dabei beweist TAKEN immer mal wieder Gespür für schöne Songs. Das mit (plakativen) fernöstlichen Versatzstücken aufgehübschte 'The Land Of The Rising Sun' macht beispielsweise nicht nur wegen der hohen Geschwindigkeit so einiges richtig. Oder auch der Auftakt 'Worgen Slayer', bei dem FREEDOM CALLs Chris Bay gesanglich etwas unterstützt.

Doch richtige Hits kristallisieren sich unter den elf Stücken nicht heraus. Die Geschwindigkeit wird konstant hoch gehalten, was beinahe zu schlimmer DRAGONFORCE-Atmosphäre sorgt. Die teils wirklich starken Riffs gehen im gedoppelten Keyboard-Geschwulst regelrecht unter. Und auch die Piano-Ballade 'Muse' ist, trotz schöner Gesangsdarbietung nur eine unwillkommene Abwechslung, klingt sie doch als käme sie aus irgendeinem Disney-Abklatsch. Dass man sich anschließend mit 'Sancho The Strong' noch an Folk-Einflüssen mit Geflöte und Getröte versucht und danach mit 'My Inner Monster' auf Teufel komm' raus Grusel-Stimmung verbreiten möchte, wirkt fast verzweifelt, irgendwie aus dem engen Korsett auszubrechen. Nun, das wird mit dem ganzen Tastengedrücke wohl nicht passieren. Am Ende steht mit 'We Are!' übrigens noch eine auf japanisch gesungene Cover-Version des "One-Piece"-Titeltracks, was ich mit Achselzucken kommentieren möchte.

TAKEN agiert rein technisch auf erstklassigem Niveau - die Produktion lässt kaum zu wünschen übrig, ist sogar richtig druckvoll, und musikalisch lassen sich auch keine Mängel feststellen. Doch "Unchained" ist deutlich zu nah an den Vorbildern, was nicht so tragisch wäre, wenn dafür die Songs toll wären. Doch auch die sind zum größten Teil nur okay.

Anspieltipps: Worgen Slayer, The Land Of The Rising Sun, Back To Zero